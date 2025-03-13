2025 Mart Pegasus Yurt Dışı Bilet Kampanyası: Hangi Ülkelerde Geçerli?

Ekonomik ve konforlu seyahat etmek isteyenler için Pegasus, 2025 Mart ayında kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. 80 bin adet koltukla sınırlı olan bu kampanya sayesinde, yurt dışına 14 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçmak mümkün olacak. Tatil planlarını şimdiden yapmayı düşünenler için bu fırsat büyük ilgi görüyor. Peki, Pegasus indirimli uçak bileti nasıl alınır, şartları neler ve hangi ülkelerde geçerli? Tüm detayları sizler için derledik.

Pegasus Kampanya Tarihleri ve Koşulları

Pegasus’un bu büyük indirimi 13-14 Mart 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak ve 1 Nisan 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak yurt dışı uçuşlarını kapsayacak. Kampanya, sadece Pegasus BolBol üyeleri için geçerli olacak ve Light Paket biletler bu fiyatlarla satılacak.

Ekstra bagaj hakkı isteyen yolcular için 9 Euro karşılığında ek kabin bagajı ve 12 kg’lik uçak altı bagaj hakkı sunulacak. Ayrıca, Light Paket bilet fiyatına 19 Euro ek fark ödeyerek Süpereko Paket tercih edilebilecek.

Pegasus Kampanyası Hangi Ülkelerde Geçerli?

Bu büyük indirim kampanyası kapsamında çeşitli destinasyonlara avantajlı fiyatlarla bilet bulabilirsiniz. İşte kampanya dahilindeki başlıca destinasyonlar:

Avrupa Uçuşları:

Berlin

Londra

Paris

Amsterdam

Brüksel

Kopenhag

Viyana

Münih

Hamburg

Stockholm

Varşova

Balkanlar ve Kafkasya Uçuşları:

Saraybosna

Üküp

Tiflis

Bakü

Kutaisi

Bükreş

Belgrad

Priştine

Orta Doğu ve Körfez Uçuşları:

Dubai

Amman

Beyrut

Kuveyt

Riyad

Doha

Maskat

Erbil

Asya ve Diğer Destinasyonlar:

İskenderiye

Kazablanka

Almatı

Bişkek

Karaçi

Taşkent

Pegasus İndirimli Bilet Nasıl Alınır?

Pegasus’un bu kampanyasından yararlanmak için biletlerinizi şu kanallar üzerinden alabilirsiniz:

Pegasus’un resmi web sitesi (flypgs.com)

(flypgs.com) Pegasus Mobil Uygulaması

Biletlerin hızlı tükenebileceğini unutmayın ve kampanya düşer düşmez yerinizi ayırtın!

Uygun Fiyatlarla Yurt Dışı Seyahati Mümkün!

Eğer uygun fiyatlarla yurt dışı seyahati yapmak istiyorsanız, Pegasus’un 2025 Mart kampanyası sizin için harika bir fırsat sunuyor. 14 Euro’dan başlayan fiyatlarla Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki popüler destinasyonlara seyahat edebilirsiniz. Ancak, bu kampanyanın sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğunu unutmayın ve biletinizi erkenden alarak avantajlı fiyatlardan yararlanmaya bakın!

Siz bu kampanyadan yararlanacak mısınız? En uygun fiyatlı rotalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!