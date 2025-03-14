Denver Havalimanı’nda American Airlines Uçağında Yangın: Yolcular Acil Tahliye Edildi

Boeing 737-800 model uçakta motor arızası sonrası dumanlar yükseldi, yolcular tahliye kaydıraklarıyla güvenli bölgeye alındı.

Uçakta Panik Anları: Dumanlar ve Acil Tahliye

ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Denver Uluslararası Havalimanı, 14 Mart 2025 akşam saatlerinde American Airlines’a ait bir uçakta çıkan yangın nedeniyle hareketli anlara sahne oldu. Fox 8 televizyonunun haberine göre, C38 kapısında park halinde bulunan uçaktan yoğun dumanlar yükselirken, yetkililer acil tahliye kararı aldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, uçaktan çıkan dumanlar nedeniyle yolcular hızla şişme kaydıraklar kullanılarak tahliye edildi. Havalimanı yönetimi, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını duyurdu.

Motor Arızası Sonrası Acil İniş

Olayın detayları netleşmeye başladı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, American Airlines’ın 1006 sefer sayılı uçuşu, Colorado Springs’ten kalktıktan kısa süre sonra mürettebatın motorda şiddetli titreşimler fark etmesi üzerine Denver’a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçakta 172 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. American Airlines yetkilileri, pilotların durumu fark ettikten hemen sonra Denver’a yönlendirildiğini ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Havayolu Yetkililerinden Açıklama

American Airlines yetkilileri, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Önceliğimiz her zaman yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliğidir. Denver Havalimanı ekipleriyle birlikte hızlı bir tahliye süreci gerçekleştirilmiş ve herhangi bir yaralanma rapor edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), olayın nedenini araştırmak için incelemelere başladı.

Havacılıkta Güvenlik Önlemleri ve Benzer Vakalar

Boeing 737-800 tipi uçaklar, dünya genelinde en çok kullanılan modeller arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda, motor arızaları ve duman tahliyeleriyle ilgili çeşitli olaylar yaşandı. 2023 yılında, United Airlines’a ait bir uçak, kalkış sırasında motor yangını yaşadığı için acil iniş yapmıştı.

Havacılık uzmanları, bu tür olayların sıkı güvenlik protokolleri sayesinde genellikle kazaya dönüşmeden kontrol altına alındığını belirtiyor. Ancak yaşanan her olay, havacılık güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı, Soruşturma Devam Ediyor

American Airlines’ın Denver’da yaşadığı bu olay, uçuş güvenliği konusunda alınan önlemlerin önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer olayın teknik nedenlerini araştırmaya devam ederken, havayolu şirketi de yolcularına ek hizmetler sunarak mağduriyetleri gidermeye çalışıyor.

Bu tür durumlar, havacılık endüstrisinin hızlı tepki ve güvenlik standartları sayesinde en kötü senaryoların önüne geçebildiğini bir kez daha kanıtlıyor. Peki, uçakta böyle bir durum yaşarsanız ne yapmalısınız? Uzmanlar, her zaman mürettebatın talimatlarını dinlemenin ve panik yapmadan hareket etmenin hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.