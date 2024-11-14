2025’te Kaç Gün Tatil Var? 2025 Resmi ve Dini Tatil Takvimi

2025 yılı yaklaşırken “2025’te kaç gün tatil var?”, “2025 resmi tatiller hangi gün?” gibi sorular tatil planı yapmak isteyenlerin aklını kurcalıyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler, yıl boyunca yararlanabilecekleri tatil günlerini önceden bilmek istiyor. “31 Mart 2025 tatil mi?”, “Ramazan Bayramı 2025’te ne kadar sürecek?”, “2025 Nisan tatili ne zaman?” ve “2024-2025 yarıyıl tatili ne zaman?” gibi sorulara dair tüm detaylar, bu yazıda sizi bekliyor. İşte 2025 yılı resmi ve dini tatil takvimi…

2025 Resmi Tatil Günleri

2025 yılı boyunca, Türkiye’deki çalışanlar ve öğrenciler için çeşitli resmi tatil fırsatları bulunuyor. İş ve dinlenme dengesini kurmayı hedefleyenler için 2025’in resmi tatil günleri şöyle:

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

– 1 Ocak 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

– 23 Nisan 2025, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

– 1 Mayıs 2025, Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

– 19 Mayıs 2025, Pazartesi Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı

– 15 Temmuz 2025, Salı Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

– 30 Ağustos 2025, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

2025 Ramazan ve Kurban Bayramı Tarihleri

Dini bayramlar da 2025 tatil takvimine renk katıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

– 29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

– 30 Mart 2025, Pazar Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

– 31 Mart 2025, Pazartesi Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

– 1 Nisan 2025, Salı Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba

– 6 Ağustos 2025, Çarşamba Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe

– 7 Ağustos 2025, Perşembe Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma

– 8 Ağustos 2025, Cuma Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi

– 9 Ağustos 2025, Cumartesi Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar

2025 Dini Günler Takvimi

2025 yılı boyunca dini ve özel günler ise şu tarihlere denk geliyor:

Üç Ayların Başlangıcı – 1 Ocak 2025

– 1 Ocak 2025 Regaip Kandili – 2 Ocak 2025

– 2 Ocak 2025 Miraç Kandili – 26 Ocak 2025

– 26 Ocak 2025 Berat Kandili – 13 Şubat 2025

– 13 Şubat 2025 Ramazan Ayının Başlangıcı – 1 Mart 2025

– 1 Mart 2025 Kadir Gecesi – 26 Mart 2025

– 26 Mart 2025 Aşure Günü – 26 Temmuz 2025

– 26 Temmuz 2025 Mevlid Kandili – 5 Ekim 2025

MEB 2025 Tatil Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 2025 eğitim ve öğretim takvimi kapsamında öğrenciler için tatil tarihleri şunlardır: