Airbus A380’in İlk Türk Kadın Kaptan Pilotu Gökçe Kübra Turan Yıldırım

Gökçe Kübra Turan Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’in kaptan koltuğuna oturarak bir ilke imza attı. Ankara doğumlu Yıldırım, mühendislik kariyerini geride bırakıp havacılık tutkusunun peşinden giderek tarihi bir başarıya ulaştı.

Mühendislikten Kokpite Uzanan Yolculuk

Ankara’da dünyaya gelen ve büyüyen Yıldırım, lise eğitimini Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarına başlayan Yıldırım, aynı zamanda yurt dışında tam burslu bir üniversiteden kabul aldı. Ancak havacılığa olan ilgisi, onu mühendislik alanındaki akademik kariyerinden vazgeçirerek pilotaj eğitimine yönlendirdi.

Havacılık serüvenine Türk Hava Yolları’nda stajyer olarak başlayan Yıldırım, kısa sürede ofis ortamlarının kendisine uygun olmadığını fark etti. Türk Hava Yolları Teknik’te geçirdiği staj dönemi sırasında uçak teknolojisine duyduğu ilgi giderek arttı. Bu deneyim, onu profesyonel anlamda gökyüzüne taşımaya karar vermesine neden oldu.

Emirates’te Airbus A380 Kaptanlığına Yükseliş

Gökçe Kübra Turan Yıldırım, pilotaj eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Emirates Hava Yolları’na katıldı. Burada dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’i uçurma şansı yakalayan Yıldırım, sıkı çalışma ve kararlılıkla kaptan pilotluk seviyesine ulaştı. Yıldırım, bu başarıyı “Hayalini bile kurmadığım bir hedefe ulaştım” sözleriyle özetledi.

Airbus A380’in kaptan pilotu olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bu devasa uçağı uçurmak hem heyecan verici hem de tatmin edici. Kalkıştan inişe kadar her aşama büyük dikkat ve hassasiyet gerektiriyor. Sadece uçağı uçurmak değil, aynı zamanda ekibi yönetmek ve operasyonun her aşamasını sorunsuz yürütmek de önemli bir sorumluluk” ifadelerini kullandı.

Havacılık Hayali Kuran Kadınlara Tavsiyeler

Gökçe Kübra Turan Yıldırım, havacılık kariyerini hedefleyen kadınlara ilham verici mesajlar da iletti. “Başlangıçta Airbus A380’in ilk Türk kadın kaptanı olmayı hedeflememiştim, ancak bu noktaya ulaşmaktan büyük gurur duyuyorum. Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Azim, sıkı çalışma ve özveriyle her şey mümkün. Kendinize inanın, öğrenmeye açık olun ve asla pes etmeyin” dedi.

Airbus A380: Gökyüzünün Devi

Airbus A380, 79,4 metre uzunluğu ve 560 ton maksimum kalkış ağırlığıyla dünyanın en büyük geniş gövdeli yolcu uçağı olarak biliniyor. Tek seferde 853 yolcu taşıyabilme kapasitesine sahip olan bu dev uçak, kıtalar arası uzun mesafeli uçuşlarda tercih ediliyor. Gelişmiş teknolojik donanımları ve çift katlı yapısıyla dikkat çeken A380, pilotlardan ekstra dikkat ve uzmanlık gerektiriyor.