Ryanair Uçağında Kaptan Pilot Rahatsızlandı

Dublin-Bergamo seferinde yaşanan olay sonrası havalimanı uçuşlara kapatıldı. İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair’in Dublin-Bergamo seferinde görev yapan kaptan pilotun, iniş yaklaşması sırasında rahatsızlandığı bildirildi.

Yardımcı pilot kontrolü devraldı

Bergamo Havalimanı’na yaklaşan Boeing 737-800 tipi uçağın kaptan pilotu, uçuşun kritik aşamasında sağlık problemi yaşadı. Durumun fark edilmesi üzerine yardımcı pilot kontrolleri devralarak iniş sürecini yönetti. Uçak, yardımcı pilotun kontrolünde Bergamo Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Sağlık ekipleri müdahale etti

İnişin ardından havalimanında hazır bekleyen sağlık ekipleri, rahatsızlanan kaptan pilota hızla müdahalede bulundu. Yapılan ilk kontrollerin ardından pilot, ileri tetkikler için hastaneye sevk edildi.

Havalimanı yaklaşık 50 dakika kapalı kaldı

Olay nedeniyle Bergamo Havalimanı yaklaşık 50 dakika süreyle uçuş trafiğine kapatıldı. Bu süreçte bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Ryanair tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından uçuş güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı ve yolcuların güvenliği için tüm gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

Agadir-Manchester seferi bir gece ertelendi, 177 yolcu mağdur oldu

Ryanair UK, 24 Nisan 2025 tarihinde Agadir’den Manchester’a gerçekleştirilmesi planlanan RK1265 sefer sayılı uçuşun, rahatsız edici bir yolcu nedeniyle Faro Havalimanı’na yönlendirilmesinin ardından gecikmeye uğradığını doğruladı.

Kurtarma uçuşu planlandı ancak izin çıkmadı

Olay sonrası Ryanair, geciken sefer için yedek bir Ryanair DAC uçağı ve mürettebatı tahsis etti. Ancak Ryanair Group’a bağlı başka bir havayolunun kurtarma uçuşu yapmasına İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından izin verilmedi. CAA’nın bu kararı üzerine uçuşun bir gece ertelenmesi gerekti ve 177 yolcu mağduriyet yaşadı.

Ryanair UK’den sert açıklama

Ryanair UK sözcüsü, yapılan açıklamada CAA’nın bu kararının İngiltere Hükümeti’nin ekonomik büyüme çağrılarına aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, Ryanair Group havayollarının yıllardır öngörülemeyen durumlarda birbirlerine destek vererek kurtarma uçuşları gerçekleştirdiği, ancak bu kez CAA’nın açıklanamayan bir şekilde izin vermediği ifade edildi.

Şirket yetkilileri, yaşanan durum nedeniyle CAA’ya karşı yasal adım atacaklarını, bu tür engellerin kaldırılması için hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Hükümete çağrı yapıldı

Ryanair UK yetkilileri, açıklamalarında Başbakan’dan müdahale etmesini ve CAA’nın yarattığı bürokratik engellerin kaldırılmasını talep etti. Şirket, İngiltere ekonomisinin daha az bürokrasi ve daha fazla bağlantıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.