Ryanair’den İtalyan Sivil Havacılık Otoritesi’ne 1 Milyon Avroluk Dava

Avrupa’nın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Ryanair, İtalya’nın Sivil Havacılık Otoritesi (ENAC) ve başkanı Pierluigi Di Palma’ya karşı 1 milyon avro tutarında bir iftira davası açtı. Corriere della Sera’nın aktardığına göre, Ryanair CEO’su Michael O’Leary ile ENAC arasında uzun süredir devam eden gerilim, hukuki boyuta taşındı.

Yakıt Fiyatları Düşerken Bilet Fiyatları Arttı

Anlaşmazlığın temeli, 2023 yaz sezonunda yaşanan dikkat çekici bir fiyat artışına dayanıyor. Corriere’nin haberine göre, aynı dönemde yakıt maliyetlerinde %45’e varan bir düşüş yaşanmasına rağmen, İtalya’daki uçak bileti fiyatları neredeyse %50 oranında arttı. Bu durum, İtalyan hükümetini özellikle Sicilya ve Sardunya gibi adalara yönelik uçuşlarda fiyat düzenlemesi yapmaya yöneltti.

“Çöp Kararname” Tartışmayı Derinleştirdi

Ryanair CEO’su Michael O’Leary, hükümetin aldığı ücret sınırlama kararını sert ifadelerle eleştirdi. O’Leary, kararnamenin Avrupa Birliği yasalarına aykırı olduğunu belirterek, “Bu kararname çöp. Avrupa kurallarına göre fiyatlar piyasada belirlenir,” ifadelerini kullandı. ENAC yetkililerini ise kamuoyuna açık şekilde “palyaço” olarak nitelendirdi.

ENAC’tan 160 Bin Avroluk Tazminat Talebi

Bu açıklamalar üzerine ENAC ve başkanı Pierluigi Di Palma, O’Leary ve Ryanair aleyhine Roma Mahkemesi’nde dava açtı. ENAC tarafı, itibar zedeleyici açıklamalar nedeniyle her biri 80.000 avro olmak üzere toplamda 160.000 avro tazminat talep ediyor. Dava, ilk olarak 8 Nisan 2025 tarihinde görülecekti. Ancak Ryanair’in hukuk ekibi 18 Mart 2025’te mahkemeye başvurarak davanın reddini ve ENAC başkanının iftiraları için 1 milyon avro tazminat talep etti.

Mahkeme sürecinin nihai duruşması Ekim 2025 için planlandı.

AB Kuralları Ne Diyor?

Avrupa Birliği yasaları, Tek Havacılık Pazarı kapsamında genel uçak bileti tavan fiyatlarının belirlenmesine izin vermiyor. AB düzenlemelerine göre, bilet fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşuyor ve hükümet müdahalesine kapalı. Ancak, yalnızca kamu hizmeti yükümlülüğü olan hatlar veya olağanüstü durumlar gibi istisnai durumlarda fiyat düzenlemesi yapılabiliyor.

İtalya Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, uygulamaya konulan düzenlemeler Avrupa direktifleriyle uyumlu. Bakanlık, bu önlemlerin yalnızca piyasa dengesini bozan spekülatif uygulamalara karşı tüketiciyi koruma amacı taşıdığını belirtiyor.

Ryanair’den Küresel Gelişmelere Yakın Takip

Ryanair CEO’su Michael O’Leary, yalnızca İtalya’daki fiyat düzenlemeleriyle değil, aynı zamanda küresel ekonomik gelişmelerle de yakından ilgileniyor. ABD’nin ticaret politikaları ve olası tarifeler hakkında değerlendirmelerde bulunan O’Leary, Mart 2025’te Boeing yöneticisi Stephanie Pope ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Trump yönetiminin Boeing’i desteklemeye devam edeceği izlenimi edindiklerini aktardı. Reuters’a konuşan O’Leary, “Trump’ın uçaklara gümrük vergisi uygulama olasılığı düşük görünüyor ama yine de bu ihtimali göz ardı edemeyiz,” dedi.