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Washington Dulles’ta 10 Yeni Rota Başladı
Genel

Washington Dulles’ta 10 Yeni Rota Başladı

Sefer Yılmaz
24 Mayıs 20250

Washington Dulles Uluslararası Havalimanı’nda (IAD) 22–23 Mayıs tarihlerinde hizmete giren 10 yeni rota, hem ABD içi hem de uzun menzilli ağda önemli genişleme sağladı. United Airlines, Frontier Airlines ve Allegiant Air, yaz yoğunluğu öncesi başlatılan uçuşlarla havalimanının Avrupa, Afrika ve Florida bağlantılarını güçlendirdi.

Dört kıta, üç havayolu, iki günde 10 yeni destinasyon

Yeni seferlerin sekizi söz konusu havayolları için tamamen ilk kez uçulan noktalar olurken, ikisi uzun bir aradan sonra geri dönen hatlar oldu. IAD’den daha önce hiç uçulmamış üç destinasyon (Destin/Fort Walton Beach, Nice ve Venedik) programda yer aldı. Böylece Dulles’ın Florida içindeki destinasyon sayısı 12’ye, Avrupa’daki toplam havalimanı sayısı ise 21’e yükseldi.

  • United Airlines: Dakar (Sénégal), Nice, Venedik
  • Frontier Airlines: Dallas/Fort Worth, Miami (yeniden), Destin/Fort Walton Beach
  • Allegiant Air: Knoxville, Savannah, Destin/Fort Walton Beach, Asheville (geri dönüş)

United’ın Dakar atağı ve genişleyen Avrupa ağı

Star Alliance üyesi United, IAD çıkışlı en kısa Afrika hattı olan Dakar uçuşunu haftada üç kez Boeing 767-300ER ile icra ediyor; şirket böylece Dulles’tan Accra, Cape Town ve Lagos’a ek olarak dördüncü Afrika şehrine ulaşmış oldu. Aynı günlerde başlatılan Nice ve Venedik uçuşlarıyla birlikte United, havalimanının Avrupa çıkışlı toplam 313 haftalık seferinin 151’ini tek başına gerçekleştiriyor.

Temmuz 2025 grafiklerine göre Londra Heathrow haftada 42 uçuşla Dulles’ın en yoğun Avrupa hattıyken, yeni Nice rotası dört frekansla listenin sonunda yer alıyor.

IAD’nin rekor uluslararası bağlantısı

Cirium verilerine göre Dulles’ın Avrupa operasyonu 16 havayoluna dağılmış durumda: United’ın yanı sıra British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, Iberia, Turkish Airlines ve Virgin Atlantic gibi büyük taşıyıcılar yer alıyor.

Mayıs sonunda eklenen hatlarla havalimanı ilk kez 12 Florida noktasına, 21 Avrupa şehrine ve toplamda 35 uluslararası destinasyona direkt uçuş sunuyor. Dallas/Fort Worth hattının Frontier katılımıyla üç taşıyıcıya çıkması, Miami’ye ise American’ın 2018’de çekilmesinden bu yana ilk kez iki firma hizmet vermesi dikkat çekiyor.

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