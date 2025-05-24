Airbus Yeni Teknoloji Lideri olarak Remi Maillard’ı Atadı

Airbus, havacılık sektöründeki güçlü konumunu sürdürüyor ve büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak yeni bir yönetim pozisyonu oluşturdu. 23 Mayıs tarihinde açıklanan bilgilere göre, Airbus teknoloji alanındaki liderliğini güçlendirmek amacıyla yeni “Baş Teknoloji Sorumlusu” görevine Remi Maillard’ı atama kararı aldı.

Remi Maillard Kimdir? Airbus’ın Yeni Baş Teknoloji Sorumlusu

Airbus’ın Hindistan ve Güney Asya bölgesindeki Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Remi Maillard, şirkette uzun yıllardır çeşitli önemli pozisyonlarda bulunuyor. Havacılık sektörüne geçmeden önce strateji danışmanlığı alanında deneyim kazanan Maillard, Airbus Helikopterler bölümünde baş mühendislik görevine kadar yükseldi. MBA derecesine sahip olan Maillard, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde akıcı.

Maillard, 1 Temmuz itibarıyla Sabine Klauke’den iki ayrı pozisyonu devralacak: “Baş Teknoloji Sorumlusu” ve “Ticari Uçak Mühendisliği Başkanı.” Sabine Klauke ise dijital tasarım ve üretim süreçleri başkanlığına geçecek.

Airbus’ın Hindistan’daki Güçlü Varlığı

Remi Maillard, şu anda Airbus’ın Hindistan’daki faaliyetlerini yönetiyor. Avrupa merkezli havacılık devi, Hindistan’da 3.600’den fazla çalışanıyla geniş bir operasyon yürütüyor ve bu pazarda 15.000’den fazla istihdam destekliyor. Şirket, Hindistan ekonomisine 1 milyar doların üzerinde katkı sağladığını ve bu desteği iş gücü dış kaynak kullanımı ve ihracat hizmetleriyle gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Hindistan’daki faaliyetler arasında tedarik, mühendislik, bakım ve eğitim hizmetleri yer alıyor. Airbus, özellikle mühendislik alanında güçlü bir ekip kurarak bölgedeki büyümesini sürdürüyor.