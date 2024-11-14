Son Dakika: Mauro Icardi Gözaltına Alındı! Wanda Nara Şikayetçi Oldu, Hakim Karşısına Çıkacak

Mauro Icardi, Arjantin’de gözaltına alındı ve akıllara ilk olarak Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante’ye saldırıp saldırmadığı sorusu geldi. Ancak olayın arka planı çok daha karmaşık. AS gazetesi, Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’ya saldırdığını iddia etti.

Son dönemde Wanda Nara’nın Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişki yaşaması, Icardi ile arasındaki gerginliği artırmıştı.

Çiftin çocuklarının velayeti konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve Icardi’nin Wanda Nara’yı sosyal medyada takipten çıkarması, olayın büyümesine yol açtı. Wanda Nara, Icardi’yi cinsel şiddetle suçlayarak yargı süreci başlattı. Icardi, 15 Kasım’da Arjantin’de mahkemeye çıkacak.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara’nın şikayeti üzerine Arjantin’de gözaltına alındı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre, Icardi, eşi Wanda Nara’nın Buenos Aires’teki evine girdi ancak, Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Brezilya’dan dönmesinin ardından eve alınmadı. Wanda Nara, Icardi’yi sadece evine almamakla kalmayıp, kendisinden 1 milyon dolar çaldığını ve L-Gante’den hamile olduğunu iddia etti.

Nara’nın şikayetinin ardından polis, Icardi’yi evden çıkarmaya çalıştı. Wanda, cinsiyete dayalı şiddet gördüğünü de belirtti. Icardi’ye Nara’ya yaklaşmama ve eve giriş yasağı getirilirken, 15 Kasım’da duruşmaya katılması tebliğ edildi. Boşanma süreci ve tedbir kararları çerçevesinde geçici önlemler alındı.



