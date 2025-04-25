Pegasus’tan Deprem Sonrası Biletlere Tavan Fiyat Uygulaması

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Pegasus Hava Yolları, vatandaşların güvenli ulaşımını desteklemek amacıyla Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlar için yeni bir fiyat düzenlemesine gitti.

25 Nisan Gün Sonuna Kadar Geçerli Olacak

Pegasus Hava Yolları, 25 Nisan Cuma günü gün sonuna kadar geçerli olacak şekilde, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkışlı ve varışlı yurt içi tek yön, aktarmasız uçuşlar için bilet fiyatlarını 2.850 TL tavanla sınırlandırdı. Alınan bu karar, deprem sonrası oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmeyi ve vatandaşların uygun fiyatlarla seyahat etmesini amaçlıyor.

Tavan Fiyat Uygulamasıyla Ulaşım Daha Erişilebilir

Pegasus’un aldığı bu adım, deprem sonrası seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor. Uygulama yalnızca yurt içi uçuşlar ve aktarmasız seferler için geçerli olacak. Yolcular, 25 Nisan Cuma gün sonuna kadar bu şartlara uygun seferlerde 2.850 TL’yi aşmayan fiyatlarla bilet satın alabilecek.

Güvenli Ulaşım İçin Hızlı ve Etkili Karar

Şirket yetkilileri, yaşanan deprem sonrası hızlı şekilde harekete geçerek, hem talebi karşılamak hem de mağduriyetlerin önüne geçmek için bu düzenlemeyi devreye aldı. Uçuş planlamalarının güncel hali Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

Vatandaşlar Pegasus Mobil ve Web Üzerinden Bilgi Alabiliyor

Kampanya kapsamındaki uçuşlara dair detaylar, Pegasus’un resmi iletişim kanallarında yayımlandı. Vatandaşlar, Pegasus mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden sefer bilgilerine ve bilet fiyatlarına anlık olarak ulaşabiliyor.