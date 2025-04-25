TAV Havalimanları İlk Çeyrekte 17,8 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

TAV Havalimanları, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel verilerini açıkladı. Şirket, Ocak-Mart döneminde toplam 17,8 milyon yolcuya hizmet sunarken, ciroda da yüzde 18’lik artış kaydetti.

Dış Hat Yolcu Trafiğinde %5 Artış

TAV Havalimanları, 2025’in ilk üç ayında dış hat yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artış yaşadı. Bu dönemde dış hatlarda toplam 9,8 milyon yolcu ağırlandı. İç hatlarda ise yüzde 4’lük artışla 8 milyon yolcuya ulaşıldı.

Konsolide Ciro 379 Milyon Avro Oldu

Açıklanan verilere göre TAV Havalimanları’nın 2025 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu 379 milyon avro olarak gerçekleşti. Cirodaki bu güçlü artışta; fiyat ayarlamaları, ticari harcama artışları, Almatı Havalimanı’nda açılan yeni ticari alanlar ve TAV Technologies’in Katar’daki yeni projesi etkili oldu.

Antalya ve Ankara Yatırımları Tamamlanıyor

TAV Havalimanları, Antalya Havalimanı’nda yürüttüğü terminal ve hava tarafı yatırımlarını Nisan ayında tamamladı. Şirket, planlanan ek yatırımlarla birlikte havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üzerine çıkarmayı hedefliyor. Antalya’daki uzun vadeli proje finansmanı için banka anlaşmaları da imzalandı.

Ankara’daki yatırımların ise takvime uygun şekilde ilerlediği ve 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Yenilenebilir Enerji Projeleri Devam Ediyor

Çevresel sorumluluk anlayışı doğrultusunda hareket eden TAV, güneş enerjisi projelerine de hız verdi. Bodrum ve İzmir’de kurulan güneş enerjisi santrallerinin inşaatı planlandığı şekilde sürüyor.

Bu projelerin 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

FAVÖK Büyümesi Ciro Artışının Gerisinde Kaldı

İlk çeyrekteki güçlü ciro artışına rağmen, düşük sezon etkisi ve geçen yılki tek seferlik gelirlerin eksikliği nedeniyle FAVÖK büyümesi ciro artışının gerisinde kaldı. Ayrıca, FAVÖK altında gerçekleşen 40,1 milyon avro tutarındaki gayri nakdi etki de net kârlılığı baskıladı. Net borçluluk ise yatırım dönemine rağmen 1,8 milyar avroda sabit kaldı.

2025 Yılı İçin Temettü Dağıtımı Planlanıyor

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 2025 yılı net kârından temettü dağıtma niyetini yatırımcılarla paylaştı. Bu adım, şirketin finansal güçlenme sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösteren önemli bir gelişme olarak kayda geçti.