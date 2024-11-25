İstanbul’da Bugün Hangi Duraklar Kapalı? T1 Tramvay Durumu Nedir? Alternatif Ulaşım Yolları

İstanbul’da toplu taşıma kullanıcıları için 25 Kasım itibarıyla önemli bir değişiklik yaşanıyor. İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik kararları doğrultusunda, bazı metro ve tramvay durakları geçici olarak kapalı olacak. Peki, bu durumdan nasıl etkileneceksiniz? T1 Tramvay hattındaki Kabataş durağı neden kapalı? Kapalı olan diğer duraklar hangileri ve alternatif ulaşım yolları neler? İşte İstanbul’daki son dakika gelişmeleri.

Kabataş Tramvay Durağı Neden Kapalı?

Metro İstanbul’un açıklamalarına göre, İstanbul Valiliği’nin almış olduğu güvenlik önlemleri sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı üzerindeki Kabataş durağı geçici olarak kapatıldı. Seferler şu anda Eminönü-Bağcılar güzergahında yapılacak. Kabataş’tan ulaşım sağlayan yolcular için alternatif güzergahlar ve taşıma seçenekleri devreye girdi.

Hangi Duraklar Kapalı?

Bugünden itibaren saat 15:00’ten itibaren kapalı olan duraklar şu şekilde sıralanmıştır:

M2 Metro Hattı : Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli-Mecidiyeköy istasyonları.

: Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli-Mecidiyeköy istasyonları. F1 Füniküler Hattı : Taksim-Kabataş Hattı tamamen kapalı.

: Taksim-Kabataş Hattı tamamen kapalı. T1 Tramvay Hattı: Kabataş istasyonu kapalı, seferler yalnızca Eminönü-Bağcılar arasında yapılacak.

Alternatif Ulaşım Yolları

Kabataş durağının kapalı olmasıyla birlikte, yolcuların ulaşım için kullanabileceği alternatif yollar şunlardır:

Beşiktaş ve Şişli Yönü : Metro ve tramvay hatları yerine otobüs hatları tercih edilebilir.

: Metro ve tramvay hatları yerine otobüs hatları tercih edilebilir. Taksim ve Kabataş Arası : Yaya olarak veya taksi kullanarak ulaşım sağlanabilir.

: Yaya olarak veya taksi kullanarak ulaşım sağlanabilir. Deniz Ulaşımı: Kabataş İskelesi’ni kullanarak şehir hatları vapurlarıyla ulaşım sağlanabilir.

T1 Tramvay Hattı Ne Zaman Açılacak?

Metro İstanbul henüz T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının ne zaman yeniden hizmete gireceğine dair bir açıklama yapmamıştır. İkinci bir duyuruya kadar seferler, belirlenen güzergahlar üzerinden devam edecektir. Güncellemeler, Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

İstanbul’daki ulaşımda yaşanan bu değişiklikler, toplu taşıma kullanıcıları için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Güncel gelişmeleri ve alternatif ulaşım yollarını takip etmek için Metro İstanbul’un duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.