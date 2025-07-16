100 bin mil kazanmak isteyenlere THY’den özel kampanya!

Türk Hava Yolları’nın (THY) resmi tatil platformu Turkish Airlines Holidays, yaz sezonuna özel mil kampanyasıyla dikkat çekiyor. 16 Temmuz – 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak rezervasyonlar kapsamında, yolcular 31 Aralık’a kadar gerçekleştirecekleri tatillerde 100 bin mile kadar kazanma fırsatına sahip olacak.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın yalnızca uçuşları değil, tatil paketlerinin tamamını kapsadığı belirtildi. Kampanya, THY’nin sadakat programı Miles&Smiles ile entegre şekilde çalışarak müşteri bağlılığını artırmayı ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

Tüm tatil paketi üzerinden mil kazanma imkânı

Kampanya, yalnızca uçak bileti alımlarını değil, Turkish Airlines Holidays platformu üzerinden gerçekleştirilecek tüm tatil paketi rezervasyonlarını kapsıyor. Otel konaklamaları, transfer hizmetleri ve diğer turizm bileşenleri üzerinden de mil kazanımı mümkün olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların 16 Temmuz ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında rezervasyonlarını tamamlaması gerekiyor. Bu rezervasyonlar kapsamında yapılacak konaklamalar ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Kazanılan miller, Miles&Smiles hesabına aktarılacak ve uçuşlarda kullanılabileceği gibi alışverişlerde ya da farklı hizmetlerde de değerlendirilebilecek. Turkish Airlines Holidays, kullanıcılarına hem tatil yapma hem de mil biriktirme şansı tanıyarak sektördeki rekabet avantajını artırmayı amaçlıyor.

Tatil planı yapanlara ekstra kazanç fırsatı

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları, bu kampanyayla birlikte tatil planı yapan yolcularına ek avantajlar sunmayı sürdürüyor. Tatil planını erkenden yapan kullanıcılar, hem avantajlı fiyatlardan yararlanacak hem de Miles&Smiles programı üzerinden ek mil kazancı elde edecek.

Kampanyaya ilişkin tüm detaylar, Turkish Airlines Holidays internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Aynı zamanda THY’nin çağrı merkezi ve yetkili acenteleri de kampanya hakkında bilgilendirme sağlayacak.

Yolcuların kampanyaya katılmak için herhangi bir ek işlem yapmalarına gerek bulunmuyor. Platform üzerinden kampanya dönemi içinde yapılacak rezervasyonlar otomatik olarak değerlendirmeye alınacak.

Turkish Airlines Holidays, bu yeni uygulamasıyla hem tatil alışverişi yapan kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermeyi hem de sadakat programını daha işlevsel hale getirmeyi hedefliyor. 100 bin mile varan bu kampanyanın, yaz sezonunun en dikkat çeken fırsatlarından biri olması bekleniyor.