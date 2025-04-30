Air France, Paris–Phoenix Hattında Uçuş Sayısını Artırıyor

Fransız bayrak taşıyıcı Air France, Paris Charles de Gaulle Havalimanı ile Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı arasında düzenlediği direkt uçuşların sıklığını artırıyor. Şirket, Mayıs 2024 itibarıyla haftada üç olan sefer sayısını beşe çıkardı.

Airbus A350-900 ile Modern Uçuş Deneyimi

Air France, uzun mesafeli uçuşlarında modern filosunu devreye alarak Boeing 787-9 ve 777-200ER modellerinden Airbus A350-900 tipi uçaklara geçti. Bu değişiklik, yakıt verimliliği, çevre dostu performansı ve yolcu konforunu artıran özellikleriyle dikkat çekiyor.

Direkt Uçuşlarla Ekonomiye 103 Milyon Dolarlık Katkı

Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı yetkilileri, Air France’ın Paris seferlerinin yalnızca Phoenix için değil, tüm Arizona eyaleti için önemli bir ekonomik değer yarattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Paris’e yapılan direkt uçuşların yıllık ekonomik etkisi 103 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Sefer Sayısı Artıyor, Yolcu Seçenekleri Genişliyor

Havayolu, Paris–Phoenix hattında 23 Mayıs 2024’te hizmete başladığı direkt uçuşlarda kapasiteyi kademeli olarak artırdı. Başlangıçta Boeing 787-9 ile başlayan operasyon, kısa süre içinde 777-200ER’e geçti ve son olarak A350-900 ile modernize edildi. Sefer sayısındaki artışla birlikte yolcular artık daha fazla uçuş seçeneğine ve daha rekabetçi fiyatlara erişebilecek.

Uçuş Programı Detayları

Yeni uçuş programına göre, Paris’ten AF68 sefer sayılı uçuş sabah saat 10:45’te (UTC+2) kalkacak ve Arizona’ya yerel saatle 12:50’de (UTC-7) varacak. Dönüş uçuşları ise Phoenix’ten saat 15:05’te kalkacak ve ertesi gün Paris’e sabah saat 10:10’da ulaşacak.

Yolcu Talebi Artıyor

Cirium’un Diio Mi havayolu planlama verilerine göre, Air France’ın Paris–Phoenix hattında Mayıs 2024 ile Ocak 2025 arasındaki ortalama doluluk oranı %78,8 olarak ölçüldü. Bu oran, Ekim 2024’te %86,15’e kadar yükseldi. Başlangıçta %67,61 olan doluluk, seferlerin artırılması kararında belirleyici oldu.

Paris ve Londra Arasında Sınırlı Ama Güçlü Bağlantılar

Phoenix Sky Harbor’dan Avrupa’ya ulaşımda yalnızca iki rota bulunuyor: Air France’ın Paris-Charles de Gaulle bağlantısı ve American Airlines ile British Airways’in sunduğu Londra Heathrow seferleri. Bu durum, Air France’ın rotasını Phoenix’in Avrupa bağlantıları arasında stratejik hale getiriyor.