Gelinim Mutfakta 19 Kasım Sonuçları: Çeyrek Altını Kimin Kazandığı Belli Oldu!

Bugün, Gelinim Mutfakta’da heyecan doruktaydı! 19 Kasım 2024 Salı günü gerçekleşen yarışmada, günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki, bu bölümde kim öne çıktı ve hangi gelin hayal kırıklığı yaşadı? İşte o anın detayları ve sonuçlar!

19 Kasım Gelinim Mutfakta Puan Durumu: Ezgi Zirvede!

Bugün yapılan puanlamaların ardından, Ezgi Yıldırım, 21 puanla en yüksek puanı alarak günün birincisi oldu ve çeyrek altının sahibi oldu. Peki, diğer gelinler bu puanlamada nasıl sıralandı? İşte 19 Kasım’ın puan durumu:

Ezgi : 21 puan

: 21 puan Beste : 9 puan

: 9 puan Seren : 4 puan

: 4 puan Aysun: 8 puan

Kaynanaların Puanları ve Değerlendirmeleri

Gelinlerin almış olduğu puanlar, kaynanaların değerlendirmelerine dayanıyordu. 19 Kasım’da kaynanalar, her gelin için farklı puanlar verdi. İşte kaynanaların verdiği puanlar:

Aslı Hünel : Aysun: 5 Ezgi: 3 Beste: 1 Seren: 4

: Kaynana Reyhan : Aysun: 1 Ezgi: 5 (Reyhan’ın gelini) Beste: 1 Seren: 1

: Kaynana Sevda : Aysun: 4 Ezgi: 5 Beste: 2 Seren: 1

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Günün Birincisi ve Çeyrek Altını Kazanan Gelin: Ezgi Yıldırım

Gelinim Mutfakta’nın 19 Kasım bölümünde, Ezgi Yıldırım, tüm gelinleri geride bırakarak 21 puanla birinci oldu. Hem kaynanaların hem de jüri üyelerinin yüksek puanlarıyla zirveye yükseldi ve çeyrek altını kazandı. Ezgi’nin başarıya giden yolunda, kaynanaların verdiği yüksek puanlar önemli bir etken oldu.

Haftanın Genel Durumu: Kim Zirvede, Kim Geride Kaldı?

Gelinim Mutfakta’da bu hafta, özellikle Seren ve Beste, performanslarını yükseltmek için büyük bir çaba sarf etti. Ancak bugün, Beklenenin aksine, Seren’in aldığı düşük puanlar hayal kırıklığına yol açtı. Beste ise yarışmaya yeni katılmasına rağmen, güçlü bir mücadele sergileyerek 9 puanla günü tamamladı.

Sizde bu haftanın yarışma sonuçlarını merak mı ediyorsunuz? Hangi gelinler birbirine yaklaşacak, kim öne çıkacak? Ezgi’nin şansı bu hafta devam edecek mi?