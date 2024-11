Kırmızı Ete Zam Gelecek Mi? Et ve Süt Kurumu’ndan Açıklama

Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili son günlerde hızla yayılan iddialar, vatandaşlar arasında endişe yaratmıştı. Ancak Et ve Süt Kurumu, konuya ilişkin yaptığı açıklama ile bu kaygıları ortadan kaldırmayı hedefledi. Peki, kırmızı et fiyatlarında dev bir artış bekleniyor mu? İşte Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamanın detayları.

Et ve Süt Kurumu’ndan Net Açıklama

Et ve Süt Kurumu, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan “Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı” başlıklı haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Kurum, kırmızı et fiyatlarında herhangi bir artış beklentisi olmadığını ve mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarının piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olduğunu duyurdu.

Kırmızı Et Piyasasında Arz Güvenliği Sağlanacak

Yapılan açıklamada, “Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır.” denildi. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu’nun, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla regülasyon çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Bu sayede, piyasaya düzenli bir şekilde et arzı yapılmaya devam edilecek.

Fahiş Fiyat Artışı Beklenmiyor

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette yaşanacak olası bir fahiş fiyat artışının söz konusu olmadığını belirtti. Mevcut stokların piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu vurgulayan kurum, spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu durum, halk arasında var olan endişeleri hafifletmek amacıyla yapılan önemli bir açıklama olarak değerlendiriliyor.

Kamuoyuna Duyuru

Et ve Süt Kurumu, vatandaşlara seslenerek, kırmızı et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülasyonlara inanmamalarını ve sakin olmalarını istedi. Bu tür haberlerin halk arasında panik yaratmaması için açıklamalarının dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Bu açıklamalar, kırmızı et piyasasında herhangi bir fiyat artışı beklenmediğini ve mevcut durumun kontrol altında olduğunu gösteriyor. Et ve Süt Kurumu, fiyat istikrarını sağlamak adına üzerine düşeni yapmaya devam ediyor.