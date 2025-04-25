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Lufthansa’nın Los Angeles-Münih Uçuşu
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Lufthansa’nın Los Angeles-Münih Uçuşunda Teknik Nedenle Kriz Yaşandı

Davut Pars
25 Nisan 20250

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın Los Angeles-Münih seferini gerçekleştiren Airbus A380-800 tipi yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşanan teknik bir durum nedeniyle rotasını değiştirerek Boston Logan Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı. Olayın nedeni ise uçakta kaybolan bir iPad oldu.

iPad Koltuk Mekanizmasında Sıkıştı, Uçuş Boston’a Yönlendirildi

Uçak, Kanada hava sahasında seyir halindeyken, Winnipeg’in yaklaşık 300 deniz mili kuzey kuzeybatısında bulunduğu sırada, business sınıfında seyahat eden bir yolcunun iPad’inin koltuk mekanizmasına sıkıştığı tespit edildi. Pilin zarar görmüş olabileceği şüphesi, mürettebatı yangın riski nedeniyle önlem almaya yöneltti.

Boston’da 75 Dakika Bekledi, Münih’e 3 Saat Gecikmeli Ulaştı

Lufthansa uçağı, yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Boston’a güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Havalimanında yaklaşık 75 dakika yerde kalan uçak, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından tekrar havalanarak Münih seferine devam etti. Yolcular, hedeflerine planlanandan yaklaşık 3 saat gecikmeli ulaştı.

Yolcu Güvenliği Öncelendi

Uçuş sırasında yaşanan bu teknik olay sonrası herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Lufthansa, yolcu güvenliğini ön planda tutarak gerekli tüm prosedürleri uyguladı.

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