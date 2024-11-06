Galatasaray, Avrupa Ligi’nde Kritik Maçta Tottenham’ı Ağırlıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında İngiltere’nin güçlü temsilcisi Tottenham’ı Türk Telekom Stadyumu’nda konuk etmeye hazırlanıyor.

7 Kasım Çarşamba günü saat 20:45’te oynanacak bu maç, sarı-kırmızılılar için grup liderliği yolunda büyük önem taşıyor. Grup aşamasında 7 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Tottenham karşısında galip gelerek avantajını artırmak istiyor.

Galatasaray’ın Avrupa Serüveni ve Son Durumu

Galatasaray, Avrupa Ligi’ne etkili bir başlangıç yaptı. İlk maçında PAOK’u 3-1 yenen temsilcimiz, RFS ile 2-2 berabere kalmış, üçüncü haftada ise Elfsborg’u 4-3 mağlup etmişti. Takım, son haftalarda gösterdiği performansla hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de iddialı bir konumda bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 11 maçında 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden takımının bu önemli karşılaşmada da galibiyete ulaşmasını hedefliyor.

Galatasaray, Avrupa tecrübesine de güveniyor. Bugüne kadar 321 Avrupa maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 115 galibiyet alarak Avrupa’da önemli bir iz bırakmış durumda.

Muslera’nın Dönüşü ve Sakatlık Durumları

Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera’nın cezası sona erdi ve deneyimli kaleci bu kritik mücadelede takımdaki yerini alacak. Öte yandan, sakatlıkları süren Roland Sallai ve Ismail Jakobs’un maçta yer alması beklenmiyor.

Tottenham’ın Performansı ve Eksik Oyuncuları

Tottenham, Premier Lig’de şu ana kadar 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 7. sırada yer alıyor. Ancak Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert, Cristian Romero ve Richarlison gibi önemli oyuncuları sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray İngiliz Takımlarına Karşı

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla daha önce 23 kez karşılaştı ve bu maçlardan 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Bu maç, Galatasaray’ın İngiliz temsilcilerine karşı olumlu bir sayfa açması için büyük bir fırsat sunuyor.

Belçikalı hakem Lawrence Visser’in yöneteceği bu kritik maçta Galatasaray, Tottenham’ı devirerek hem liderlik yolunda önemli bir adım atmak hem de taraftarına büyük bir sevinç yaşatmak istiyor.