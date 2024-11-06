Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde Merkez Bankası Konseyi Kurulması İçin Adım Atıldı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 5-6 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi’nde, ekonomik iş birliğini artırmak adına önemli bir adım atıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın merkez bankaları arasında, finansal istikrar ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla Merkez Bankaları Konseyi kurulması için Mutabakat Zaptı imzalandı.

Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem

Bu anlaşma, üye ülkeler arasında mali politikaların uyumlaştırılması, ekonomik gelişmelerin takibi ve ortak finansal projelerin hayata geçirilmesi gibi hedeflerle oluşturulacak Merkez Bankaları Konseyi’nin ilk adımlarını oluşturuyor.

Katılımcılar ve İmzalanan Anlaşmanın Önemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kırgızistan Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev ve Özbekistan Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov Mutabakat Zaptı’na imza atan isimler arasında yer aldı.

Bu adımla birlikte üye ülkelerin merkez bankaları, Ekonomik kalkınmayı desteklemek için daha yakın bir iş birliği içinde olacak ve bölgesel finansal istkrarın güçlenmesi hedeflenecek.