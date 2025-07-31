İngiltere’de Tüm Uçuşlar Durdu! Sebebi Rusya Söylentisi

İngiltere genelinde yaşanan radar sistemi arızası hava trafiğini felç etti. Ülke çapında tüm uçuşlar geçici olarak durdurulurken, yüzlerce sefer iptal edildi. Özellikle yaz tatilinde seyahat planı yapan yolcular, saatler süren bekleyişin ardından büyük mağduriyet yaşadı.

Yetkililer, sorunun Southampton’daki NATS (National Air Traffic Services) kontrol merkezinden kaynaklandığını ve teknik bir hata nedeniyle uçuşların güvenli şekilde gerçekleştirilemediğini duyurdu. Pistlerde kalkışa hazır halde bekleyen çok sayıda uçak, sistem normale dönene kadar park pozisyonunda tutuldu.

Arızanın nedeni olarak siber saldırı ihtimali göz ardı edilmedi. Geçtiğimiz günlerde Rusya’da yaşanan benzer bir kriz sonrası yaşanan bu durum, kamuoyunda spekülasyonlara neden oldu.

Siber Saldırı İhtimali Masada

Rusya’nın en büyük havayolu şirketlerinden Aeroloft’un kısa süre önce maruz kaldığı siber saldırı sonrası yüz binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalmıştı. İngiltere’deki bu yeni krizle benzerlik taşıyan olay, olası bir dijital müdahale iddialarını güçlendirdi.

NATS yetkilileri, olayla ilgili olarak “Sistemdeki arıza teknik bir kaynaklı görünse de siber saldırı ihtimalini tamamen dışlamıyoruz,” açıklamasında bulundu. Radar sistemindeki sorunun ardından yedek sistemlerin devreye alınarak kontrolün yeniden sağlandığı, ancak bunun saatler sürdüğü belirtildi.

Uçuşların yeniden başlatılmasıyla birlikte 150’den fazla seferin tamamen iptal edildiği, onlarca uçuşta ise beş saate varan gecikmeler yaşandığı bildirildi. İngiltere’ye gelen ya da buradan hareket etmesi planlanan çok sayıda yolcunun geceyi havalimanlarında geçirmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Özellikle tatil planları, özel etkinlikler ve iş seyahatleri için günler öncesinden hazırlık yapan yolcular yaşadıkları mağduriyet karşısında öfkelerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bazı yolcuların düğün, sınav veya sağlık randevularına yetişemediği belirtildi.

İstifa Çağrıları Yükseldi

Krizin ardından Ryanair’in operasyon direktörü, hava trafik kontrol şirketi NATS’in başındaki Martin Rolfe’un istifa etmesi çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında benzer bir sistem arızası yüzünden 700 binden fazla yolcu etkilenmiş ve 500’ün üzerinde uçuş iptal edilmişti.

O dönem krizin, evden çalışan bir mühendisin yeterince hızlı müdahale edememesi nedeniyle büyüdüğü açıklanmıştı. Bu yıl Mart ayında ise bir trafo merkezindeki yangın nedeniyle Heathrow Havalimanı saatlerce kapalı kalmıştı.

Tüm bu gelişmeler, İngiltere’nin hava trafiği altyapısına yönelik artan eleştirileri beraberinde getirdi. Şu anda hem yolcular hem de sektör temsilcileri, benzer krizlerin yeniden yaşanmaması için acil önlem çağrısında bulunuyor.

Bu olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Benzer bir durumda ne yapardınız? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin, haberi paylaşarak daha fazla kişinin bilgi sahibi olmasını sağlayın.