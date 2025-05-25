Allegiant Air, Portland’dan Dört Yeni Direkt Uçuş Başlattı

ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Allegiant Air, 2024 sonbaharında duyurduğu büyük hizmet genişleme planı kapsamında 44 yeni direkt uçuş hattını devreye sokacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda, şirket 23 Mayıs itibarıyla Portland Uluslararası Havalimanı’ndan (PDX) Cincinnati/Northern Kentucky (CVG), Flint/Bishop (FNT), Fresno Yosemite (FAT) ve Indianapolis Uluslararası Havalimanı’na (IND) kesintisiz uçuşlara başladı.

Uygun fiyatlı biletlerle genişleyen rota ağı

Allegiant Air, ultra düşük maliyetli havayolu modeliyle tanınırken, hizmete açtığı yeni hatlarla seyahat edenlere cazip fiyatlar sunuyor. 22 Mayıs itibarıyla Portland çıkışlı Fresno uçuşlarında tek yön bilet fiyatları 49 dolardan başlarken; Cincinnati, Flint ve Indianapolis uçuşlarında ise başlangıç fiyatı 79 dolar olarak belirlendi. Şirket, düşük fiyatlarla birlikte doğrudan uçuş imkanının özellikle aile ve tatil odaklı seyahat eden yolcular için önemli bir tercih nedeni olduğunu vurguluyor.

PDX, Allegiant için stratejik bir merkez

Allegiant Air’in Ticari İşler Müdürü Drew Wells, Portland’ın önemli bir müşteri tabanına ve büyüyen bir metropol alanına sahip olduğunu belirtti. Şirketin bu pazarda genişleme kararının, artan seyahat talebi ve uygun fiyat arayışındaki yolcuların talepleri doğrultusunda alındığı ifade edildi. Allegiant, PDX’in konum avantajı ve yolcu çeşitliliği sayesinde istikrarlı bir pazar sunduğunu ve bu nedenle yeni rotaların başarılı olacağına inandığını açıkladı.

Hedef: Yetersiz hizmet alan havaalanlarına bağlantı sağlamak

Allegiant Air’in genişleme stratejisi, özellikle düşük yolcu trafiğine sahip ve yeterli hava hizmeti almayan bölgeleri hedef alıyor. Şirket, yoğun havalimanlarının dışındaki pazarlarda düşük maliyetli uçuşlarla hizmet vererek hem riskleri azaltıyor hem de tatil dönemlerinde yolcu yoğunluğundan faydalanıyor. Bu yaklaşım, Allegiant’a hem farklılaşma hem de kriz dönemlerine karşı dayanıklılık kazandırıyor.

Şirketten güçlü ilk çeyrek performansı

Allegiant Travel Company CEO’su Gregory Anderson, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek ilk çeyrek sonuçlarında yalnızca havayolu faaliyetlerinden yüzde 9,3’lük işletme kâr marjı elde ettiklerini açıkladı. Bu oran, şirketin geçen yıla göre üç puanlık bir iyileşme gösterdiğini ve sektördeki en yüksek kârlılık oranları arasında yer aldığını ortaya koyuyor.

Yeni rotalarla büyüme sürecek

Allegiant Air, 2025 yılı boyunca hizmet ağını genişletmeye ve yeni destinasyonlarla yolculara uygun fiyatlı seyahat imkânı sunmaya devam edecek. Şirketin stratejik hedefi, Amerika genelinde doğrudan bağlantısı bulunmayan şehirleri popüler tatil ve ziyaret noktalarına bağlayarak seyahat erişimini artırmak