Southwest Airlines Ücretsiz Bagaj Dönemini Bitiriyor

Southwest Airlines, 28 Mayıs 2025 Salı gününden itibaren yolcularından kontrol edilen bagajlar için ücret almaya başlayacağını açıkladı. Böylece havayolunun uzun yıllardır süren “iki ücretsiz bagaj” ayrıcalığı sona erecek ve şirket, bagaj ücretini standart tarifesine ekleyen diğer ABD merkezli havayollarıyla aynı çizgiye gelecek.

Ücretsiz Bagaj İçin Son Tarih 27 Mayıs

Yeni bagaj ücreti uygulaması yalnızca 28 Mayıs ve sonrasında yapılan rezervasyonlar için geçerli olacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59’a kadar bilet satın alan yolcular, seyahat tarihine bakılmaksızın iki ücretsiz bagaj hakkını koruyacak. Southwest’in bilet satış takvimi 2026 Ocak ortasına kadar açık olduğundan, kış tatili ya da yılbaşı planı yapan yolcular erken rezervasyonla ek ücretten muaf olabilecek.

Bagaj Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Havayolu henüz net rakam açıklamasa da ilk çanta için 30-40 ABD doları aralığında, ek ya da büyük boy bagajlarda daha yüksek ücretlerin uygulanması bekleniyor. Yeni fiyatlandırma, artan yakıt, personel ve bakım maliyetlerini dengelemek amacıyla yürürlüğe konulacak.

Kararın Arkasındaki Nedenler

Southwest Airlines, yıllardır değişiklik ücreti almayan ve iki ücretsiz bagaj hakkı tanıyan müşteri dostu politikalarıyla öne çıkıyordu. Ancak sektörde artan işletme masrafları ve gelir baskısı şirketi ek gelir kalemleri yaratmaya yöneltti. Bagaj ücreti, ABD’li rakip havayollarının uzun süredir kârlılık için kullandığı temel gelir kaynaklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Stratejik Zamanlama: Anma Günü Sonrası

Politika değişikliğinin Memorial Day tatilinin hemen ertesinde yürürlüğe girmesi, yoğun seyahat dönemini etkilemeden yolcuları rezervasyona teşvik etmeyi amaçlıyor. Southwest, sınırlı süreli “ücretsiz bagajı koru” fırsatı sayesinde kısa vadede bilet satışlarını artırmayı hedefliyor.

Ücretten Kaçınmak İçin İpuçları

Biletinizi 27 Mayıs’a kadar alın: Erken rezervasyon, iki ücretsiz bagaj hakkını garanti eder.

Erken rezervasyon, iki ücretsiz bagaj hakkını garanti eder. İleri tarihli seyahat planlayın: 2026 Ocak ortasına kadar tüm uçuşlar yeni ücretten muaf olur.

2026 Ocak ortasına kadar tüm uçuşlar yeni ücretten muaf olur. Değişiklik esnekliğinden yararlanın: Southwest, bilet değişikliğinde ücret talep etmez.

Southwest, bilet değişikliğinde ücret talep etmez. Kampanyaları takip edin: İndirimli biletleri ücretsiz bagaj hakkıyla birleştirmek ek tasarruf sağlar.

Southwest Airlines’ın yeni bagaj politikası, şirketin gelir modelinde önemli bir dönüm noktası oluştururken yolcular için son kez ücretsiz bagaj avantajından yararlanma fırsatı sunuyor.