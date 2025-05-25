Air Canada Uçağında Sağlık Krizi: Havada Gerçekleşen Müdahale Hayat Kurtardı

Air Canada uçuşunda tıbbi acil durum, Londra Heathrow’dan Vancouver’a giden AC861 seferinde kabin ekibi, gönüllü bir sağlık çalışanı ve yer ekiplerinin koordineli çabasıyla başarıyla yönetildi. Transatlantik hattın tam ortasında yaşanan olay, havayolu şirketlerinin acil durum hazırlıklarının ve yolcu desteğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olaya Müdahale Anı

Air Canada

Cruise irtifasında seyir hâlindeyken ekonomi kabinindeki bir yolcunun şiddetli mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma nöbeti yaşaması üzerine kabin memurları acil durum protokolünü devreye soktu. Anonsla uçağın hoparlöründen sertifikalı sağlık profesyonelleri yardıma çağrıldı ve vakanın ciddiyeti hızlıca değerlendirildi.

Gönüllü Sağlıkçıdan Kritik Destek

Kabin ekibinin yönlendirmesiyle müdahaleye katılan tıp eğitimi almış bir yolcu, Air Canada’nın uzun menzilli uçuşlarda bulundurduğu gelişmiş tıbbi kitten yararlandı. IV sıvı desteği, antiemetik ilaçlar ve ağrı kontrolü için gerekli ekipmanı uygulayarak hastayı stabilize etti. Yolcunun vital bulguları düzenli aralıklarla izlenirken, koltuk sıralarından bir bölge yatay dinlenme alanı olarak düzenlendi.

Havayolu Hazırlıkları ve Ekipman

Air Canada, geniş gövdeli uçaklarında oksijen setleri, IV setleri, anti-alerjik ve anti-nausea ilaçlar ile düzenlenmiş reçeteli ağrı kesiciler içeren kapsamlı tıbbi kitler taşıyor. Kabin personeli, CPR ve AED kullanımı dâhil çok sayıda senaryo eğitimi alıyor ancak ilaç uygulaması gibi ileri işlemler lisanslı sağlık çalışanı gerektirdiğinden, gönüllü yolcuların katkısı hayati önem taşıyor.

Güvenli İniş ve Sonrası

Kaptan pilot, uçağın durumunu yukarıdan izleyen hekimlerle uydu bağlantısı üzerinden sürekli temas kurdu. Değerlendirmeler sonunda yolcunun stabil seyrettiği belirlendi ve planlanan Vancouver varışında acil sağlık ekipleri hazır bekletildi. Uçak iniş yaptıktan hemen sonra hasta, yer hizmetlerince hastaneye sevk edilerek profesyonel bakıma teslim edildi.