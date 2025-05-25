Bournemouth Havalimanı Yaz 2025’te Uçuş Ağını Genişletiyor

Bournemouth Havalimanı, 2025 yaz sezonunda yolcularına Jet2, Ryanair ve TUI’nin yeni hatlarıyla daha fazla uçuş seçeneği sunarak bugüne kadarki en yoğun dönemine hazırlanıyor. Artan destinasyon sayısı ve sefer sıklığı, özellikle Güney İngiltere’de yaşayan tatilcilerin Akdeniz ve Avrupa şehirlerine doğrudan, hızlı ve uygun maliyetle ulaşmasını kolaylaştıracak.

Jet2: Fuerteventura ve Madeira’ya Özel Direkt Seferler

1 Nisan 2025’te Tenerife uçuşuyla Bournemouth operasyonlarına başlayan Jet2, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye’ye uzanan 16 destinasyona hizmet veriyor.

Ibiza, Majorca, Faro ve Rodos gibi popüler noktaların yanı sıra Jet2, bu yaz Bournemouth’tan Fuerteventura ve Madeira’ya direkt sefer düzenleyen tek havayolu olarak öne çıkıyor. Bazı hatlar haftada bir, diğerleri ise çoklu sefer seçeneğiyle esnek tatil programları sunuyor.

Ryanair: Chania, Rodos ve Fuerteventura ile 23 Noktaya Ulaştı

Ryanair, 2025 yaz tarifesine üç yeni rota ekleyerek Chania (Girit), Rodos ve Fuerteventura seferlerini başlattı.

Böylece şirket, Bournemouth çıkışlı destinasyon sayısını 23’e yükseltti ve havalimanındaki en geniş uçuş ağına ulaştı. Barselona, Madrid, Venedik, Krakow, Malta ve Agadir gibi kültürel ve plaj odaklı rotalar, tatilciler için zengin seçenekler sunuyor.

TUI: Yeni Kefalonya Hattı ve Artan Koltuk Kapasitesi

TUI, sessiz koyları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kefalonya’ya ilk kez doğrudan uçuş başlatarak Yunanistan seçeneklerini genişletti. Şirket aynı zamanda İspanya, Portekiz ve Türkiye uçuşlarındaki koltuk sayısını artırdı; böylece yoğun talebe rağmen daha esnek rezervasyon imkanları sağladı.

Yolcular ve Bölge Ekonomisi İçin Avantajlar

Doğrudan uçuş ağının büyümesi, yolcuların büyük havalimanlarına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak seyahat süresini kısaltıyor. Ayrıca artan trafik, Bournemouth ve çevresindeki istihdamı destekliyor, yerel turizm ve ticaret gelirini yükseltiyor. Jet2’nin münhasır rotaları, Ryanair’in kapsamlı Avrupa ağı ve TUI’nin kapasite artışı, havalimanını Güney İngiltere’nin önemli tatil kapısı konumuna taşıyor.

Erken Rezervasyonla Avantajlı Fiyatlar

2025 yaz tatilini planlayan yolcular; Jet2, Ryanair, TUI ve Bournemouth Havalimanı’nın resmi sitelerinden güncel tarifeleri, kampanyaları ve paket turları kontrol etmeli. Yoğun sezon öncesi erken rezervasyon, hem en uygun fiyat hem de ideal uçuş saatlerini güvence altına almanın anahtarı olarak öne çıkıyor.