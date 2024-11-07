Kumluca, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olarak, her mevsim taze ve kaliteli sebze-meyve ürünleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Antalya’nın güneyinde yer alan bu bölge, seracılığıyla ünlü olup, ürün çeşitliliği ve taze ürünleriyle pazarları canlandırıyor.

Kumluca hal fiyatları, bölgedeki tarım üretiminin güncel durumu, hava koşulları ve talebe göre şekilleniyor. Bugün, Kumluca Piyasa’da hangi ürünlerin fiyatları değişti, hangi taze gıdalar raflarda yerini aldı? İşte, Kumluca halindeki son fiyat hareketliliği ve piyasa hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

Kumluca Hal Fiyatları Bugün 7 Kasım 2024



DOMATES

Domates : 40,00₺

: 40,00₺ Yuvarlak Domates : 70,00₺

: 70,00₺ Oval Domates: 70,00₺

BİBER

Çarli Biber : 43,00₺

: 43,00₺ Acı Çarli Biber : Fiyat Belirtilmemiş

: Fiyat Belirtilmemiş Sivri Biber : 42,00₺

: 42,00₺ Kıl Sivri Biber : 55,00₺

: 55,00₺ Kılçık Sivri : 65,00₺

: 65,00₺ Üçburun Köy Biberi : 45,00₺

: 45,00₺ Dolma Biber : 38,00₺

: 38,00₺ Kapya Biber : 60,00₺

: 60,00₺ Şili Kırmızı : 120,00₺

: 120,00₺ Şili Yeşil : 50,00₺

: 50,00₺ Macar Çarli Biber : Fiyat Belirtilmemiş

: Fiyat Belirtilmemiş Macar Dolma Biber : Fiyat Belirtilmemiş

: Fiyat Belirtilmemiş Jalapeno Biber : 65,00₺

: 65,00₺ Kampari Biber : 45,00₺

: 45,00₺ Kaliforniya Sarı Biber : Fiyat Belirtilmemiş

: Fiyat Belirtilmemiş Kaliforniya Kırmızı Biber : Fiyat Belirtilmemiş

: Fiyat Belirtilmemiş Cin Biber: 80,00₺

SALATALIK

Salatalık : 25,00₺

: 25,00₺ Silör Salatalık : 30,00₺

: 30,00₺ Dikenli Salatalık: 27,00₺

PATLICAN

Patlıcan : 28,00₺

: 28,00₺ Topak Patlıcan : 35,00₺

: 35,00₺ Oval Patlıcan: 35,00₺

KABAK

Beyaz Kabak: 35,00₺

FASÜLYE