Kumluca, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olarak, her mevsim taze ve kaliteli sebze-meyve ürünleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Antalya’nın güneyinde yer alan bu bölge, seracılığıyla ünlü olup, ürün çeşitliliği ve taze ürünleriyle pazarları canlandırıyor.
Kumluca hal fiyatları, bölgedeki tarım üretiminin güncel durumu, hava koşulları ve talebe göre şekilleniyor. Bugün, Kumluca Piyasa’da hangi ürünlerin fiyatları değişti, hangi taze gıdalar raflarda yerini aldı? İşte, Kumluca halindeki son fiyat hareketliliği ve piyasa hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.
Kumluca Hal Fiyatları Bugün 7 Kasım 2024
DOMATES
- Domates: 40,00₺
- Yuvarlak Domates: 70,00₺
- Oval Domates: 70,00₺
BİBER
- Çarli Biber: 43,00₺
- Acı Çarli Biber: Fiyat Belirtilmemiş
- Sivri Biber: 42,00₺
- Kıl Sivri Biber: 55,00₺
- Kılçık Sivri: 65,00₺
- Üçburun Köy Biberi: 45,00₺
- Dolma Biber: 38,00₺
- Kapya Biber: 60,00₺
- Şili Kırmızı: 120,00₺
- Şili Yeşil: 50,00₺
- Macar Çarli Biber: Fiyat Belirtilmemiş
- Macar Dolma Biber: Fiyat Belirtilmemiş
- Jalapeno Biber: 65,00₺
- Kampari Biber: 45,00₺
- Kaliforniya Sarı Biber: Fiyat Belirtilmemiş
- Kaliforniya Kırmızı Biber: Fiyat Belirtilmemiş
- Cin Biber: 80,00₺
SALATALIK
- Salatalık: 25,00₺
- Silör Salatalık: 30,00₺
- Dikenli Salatalık: 27,00₺
PATLICAN
- Patlıcan: 28,00₺
- Topak Patlıcan: 35,00₺
- Oval Patlıcan: 35,00₺
KABAK
- Beyaz Kabak: 35,00₺
FASÜLYE
- Fasulye: 60,00₺