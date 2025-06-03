Global Airlines, Airbus A380 ile ACMI Taşımacılığına Yönelmeyecek

Global Airlines, Airbus A380 ile gerçekleştirdiği ilk yolcu uçuşunun ardından çıkan iddialara yanıt verdi: ACMI taşıyıcısı olma planımız yok.

İngiltere merkezli havayolu şirketi Global Airlines, 3 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Airbus A380 uçaklarıyla ACMI (uçak, mürettebat, bakım ve sigorta dahil kiralama) taşımacılığı yapacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Şirketin açıklaması, Hi Fly tarafından gerçekleştirilen ilk yolcu uçuşunun hemen ardından geldi. Henüz hava işletme sertifikasını (AOC) almayan Global Airlines, planının hâlâ tarifeli bir havayolu şirketi olmak olduğunu yineledi.

ACMI İddialarına Net Yanıt: Stratejimiz Değişmedi

Global Airlines, Glasgow Havalimanı (GLA) ile New York JFK arasında gerçekleştirilen ilk transatlantik A380 uçuşunun ardından gündeme gelen “ACMI taşıyıcısı olacak” söylentilerine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hi Fly ile olan görüşmelerimizde ACMI hep gündemdeydi, ancak bu stratejik bir yön değişikliği anlamına gelmiyor. Hedefimiz hâlâ tarifeli bir havayolu olmak ve bu yolda aşmamız gereken çok fazla zorluk var.”

Aynı dönemde Times Aerospace tarafından yayımlanan bir haberde, Suudi Arabistan merkezli yatırım grubu Kingdom Holdings Company’nin Global Airlines’a önemli bir sermaye yatırımı yapacağı iddia edilmişti. Şirket, çeşitli kuruluşlarla yatırım görüşmeleri yürüttüğünü kabul etse de, bu haberin ACMI stratejisine yönelindiği şeklinde yorumlanmasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İlk Airbus A380 Uçuşu ve Yolcu Deneyimi

Global Airlines’ın A380 ile gerçekleştirdiği ilk yolcu uçuşu, havacılık topluluğunda büyük ilgi görse de, uçuşun doluluk oranı beklentilerin altında kaldı. Şirket, uçuşun tamamen dolmasının hedeflenmediğini ve bu seferin temel amacının ürün ve hizmet testleri olduğunu ifade etti. Rezervasyonların yalnızca bir ay öncesinde ve sınırlı sayıda açıldığı, pazarlama yapılmadığı, sadece çevrim içi topluluklar aracılığıyla duyuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Uçuşta yalnızca 95 yolcu yer aldı. Bu yolcular arasında havacılık gazetecileri ve sosyal medya fenomenleri de bulunuyordu. Özellikle ekonomi sınıfı deneyimi için yorumlar olumlu olurken, premium kabinlerde hizmet kalitesine dair eleştiriler öne çıktı. Manchester Evening News, deneyimi “tuhaf” olarak nitelendirdi.

Global Airlines Hataların Farkında

Global Airlines, ilk uçuşun zorluklarla geçtiğini kabul etti. Şirket, deneyimden memnun kalmayan yolcularından özür dileyerek, ilk denemelerinde yaşanan aksaklıklar için anlayış beklediğini belirtti. Şirketin Ticari İşler Direktörü Richard Stephenson, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

“Ekibimiz, süreci ileri taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Unutulmamalı ki bize ait ilk A380 uçağımızla Atlantik’i aşan bir yolcu uçuşu gerçekleştirdik. Yakında yeni uçuşlar da gelecek.”

Ayrıca şirket, ilk uçuşa eleştiri getirenlerin ikinci uçuşa katılmamış olmasının üzücü olduğunu, ancak ikinci uçuşta “%1.000.000 iyileşme” yaşandığını ve katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Hedef Hâlâ Tarifeli Havayolu Olmak

Global Airlines, uzun vadeli hedefinin tarifeli uçuşlar düzenleyen bir havayolu şirketi olmak olduğunu bir kez daha teyit etti. Şirket, bu hedef doğrultusunda Airbus A380 filosunu genişletmeyi ve operasyonlarını büyütmeyi planladığını duyurdu. Önümüzdeki süreçte havayolu lisansının alınması ve düzenli seferlerin başlaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.