Etihad Airways, Atlanta-Abu Dabi Direkt Uçuşlarına Başlıyor

Etihad Airways, 2 Temmuz itibarıyla Atlanta ile Abu Dabi arasında doğrudan uçuşlara başlıyor. Yeni rota haftada dört gün gerçekleştirilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal havayolu şirketi Etihad Airways, Atlanta ile Abu Dabi arasında doğrudan uçuşlara başlayacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, 2 Temmuz 2025 itibarıyla yeni hat haftada dört gün hizmet verecek. Uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

1 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise bu seferlerin her gün yapılacağı açıklandı.

Etihad Airways Kuzey Amerika’daki Uçuş Ağına Atlanta’yı Ekliyor

Etihad Airways, şu anda Kuzey Amerika’da Boston, Chicago, New York, Toronto ve Washington, D.C. olmak üzere beş farklı şehre uçuş düzenliyor. Atlanta, bu şehirlerin ardından doğrudan sefer yapılan altıncı nokta olacak. 2026 yılının Mayıs ayında ise Charlotte, Kuzey Karolina da bu listeye eklenecek.

Yeni uçuşlar, Abu Dabi merkezli havayolu şirketinin Zayed Uluslararası Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek.

Atlanta Havalimanı’nda 16. Uluslararası Taşıyıcı

Etihad Airways’in Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı’na eklenmesiyle birlikte bu havalimanındaki uluslararası taşıyıcı sayısı 16’ya çıkacak. Atlanta, hem Amerika’nın en işlek havalimanlarından biri olması hem de zengin tarihi, kültürel çeşitliliği ve mutfağı ile öne çıkan bir destinasyon.

Etihad Airways, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu hizmet, tarihi zenginliği, çeşitli mutfağı ve kültürel hayatıyla tanınan Atlanta’ya sorunsuz bir seyahat deneyimi sunuyor.”

Yeni uçuş planı, özellikle Körfez bölgesi ile Amerika arasında seyahat eden yolculara doğrudan ve zaman kazandıran bir alternatif oluşturacak. Gelişmelere dair güncellemeler şirketin resmi kanallarından paylaşılmaya devam edecek.