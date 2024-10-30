Friends Dizisinden Teri Garr Kimdir, Nereli? Neden Öldü?

Teri Garr, 11 Aralık 1944 tarihinde Ohio, Amerika Birleşik Devletleri’nde doğdu. Asıl adı Teri Ann Garr olan oyuncu, Kuzey Hollywood, Kaliforniya’da büyüdü. Kariyeri boyunca 40 yılı aşkın süre içinde 140’tan fazla film ve televizyon dizisinde rol aldı.

En çok tanınan yapımlarından biri, “Tootsie” filmindeki performansı ile 1982 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü’ne aday gösterilmesidir.

Garr, 1968 yapımı “Star Trek” dizisinin “Assignment: Earth” bölümünde yer alarak oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığını belirtmiştir.

Teri Garr Kaç Yaşında?

Teri Garr, 30 Ekim 2024 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti.

Teri Garr Nereli?

Teri Garr, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri doğumludur.

Teri Garr Neden Öldü?

Teri Garr, uzun yıllar multipl skleroz (MS) hastalığı ile mücadele etti. 2002 yılında bu hastalık teşhisi konmuştu. Ayrıca, 2006 yılında anevrizma geçirmişti. Garr’ın ölümü, menajeri tarafından duyuruldu ve sevenlerini derinden üzdü.

79 yaşında kaybettiğimiz Teri Garr, “Friends” dizisinde Phoebe karakterinin annesini canlandırdığı rolüyle de hatırlanacaktır.