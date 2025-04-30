ITA Airways, İlk Kez Arabian Travel Market’te

İtalya’nın ulusal havayolu ITA Airways, 2025 Arabian Travel Market’e (ATM) ilk kez katılarak büyük bir çıkış yaptı. 28 Nisan – 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen bu prestijli etkinlikte ITA Airways, İtalya’nın turizmdeki güçlü yönlerini, yenilikçi havacılık vizyonunu ve eşsiz misafirperverliğini dünyaya tanıttı.

ITA Airways, ENIT (İtalyan Ulusal Turizm Kurulu) tarafından koordine edilen İtalya Pavyonu’nda Salon 6, EU6250 numaralı stantta yer aldı. Bu katılım, havayolunun küresel pazardaki varlığını güçlendirme ve özellikle Orta Doğu’daki stratejik iş birliklerini artırma hedefinin bir yansıması olarak öne çıktı.

Dubai’ye İlk Direkt Uçuş: İtalya-Orta Doğu Hattında Yeni Bir Dönem

ITA Airways’in Orta Doğu’ya açılımı, Ekim 2024’te başlattığı Roma Fiumicino – Dubai hattıyla ivme kazandı. Airbus A321neo ile gerçekleştirilen bu sefer, havayolunun Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilk direkt uçuşunu temsil ediyor.

A321neo modeli, Business Class (tam yataklı koltuk), Premium Economy ve Economy Class olmak üzere üç farklı kabin sınıfı sunuyor. Hem çevre dostu teknolojisi hem de konforuyla dikkat çeken uçak, %20 daha az karbon salımı ve daha düşük gürültü seviyesi ile sürdürülebilir bir uçuş deneyimi vadediyor.

Yeni Rotalar ve Artan Frekanslarla Orta Doğu’da Güçlü Varlık

ITA Airways, Roma-Dubai hattına ek olarak 2024 yılı içinde Roma’dan Riyad ve Cidde’ye de direkt uçuşlar başlatarak Arap Yarımadası’ndaki ağını genişletti. Bu rotaların tamamı da Airbus A321neo ile işletiliyor. Havayolu, artan talep doğrultusunda yaz sezonunda Roma-Riyad uçuşlarını haftalık beşten altıya çıkararak bölgeye olan ilgisini net bir şekilde ortaya koydu.

Ayrıca, bölgenin önde gelen havayollarıyla yapılan kod paylaşımı anlaşmaları sayesinde yolculara daha esnek ve kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuluyor.

ITA Airways’in ATM 2025 Varlığı: Marka Elçiliğinden Küresel Ağ Genişlemesine

Arabian Travel Market, ITA Airways için yalnızca yeni rotaları tanıtma değil, aynı zamanda İtalya’nın kültürel ve turistik mirasını sergileme platformu oldu. Etkinlik boyunca havayolu, İtalya’nın dünyaca ünlü mutfağını, tasarımını ve konukseverliğini tanıtarak, sadece bir taşıyıcı değil, aynı zamanda ülkenin global elçisi olma rolünü de pekiştirdi.

Havayolunun kabin içi deneyimi de bu yaklaşımı yansıtıyor. Walter De Silva’nın tasarladığı kabinler, Brunello Cucinelli imzalı üniformalar ve ünlü İtalyan şeflerle hazırlanan menüler, yolculuğu bir İtalyan sanatına dönüştürüyor.

Sürdürülebilirlik ve Müşteri Deneyimi Odaklı Yenilikler

ITA Airways, çevreci yaklaşımını operasyonlarına entegre ederek Airbus A321neo gibi son teknoloji uçaklarla karbon ayak izini azaltma konusunda önemli adımlar atıyor. Bunun yanı sıra, yolcu memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışı sayesinde kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak sektörde fark yaratıyor.

Volare Sadakat Programı ile Müşteri Bağlılığını Güçlendiriyor

Mart 2022’de hayata geçirilen “Volare” sadakat programı, yolculara uçuşlardan puan kazandırmanın yanı sıra 40’tan fazla ticari ortakla özel avantajlar sunuyor. Lufthansa Grubu (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines) ile kurulan ortaklıklar sayesinde üyeler, bu havayollarında da puan kazanıp kullanabiliyor.

Volare, sık uçan yolculara öncelikli biniş, ekstra bagaj, lounge erişimi gibi ayrıcalıklar da sağlıyor. ITA Airways, bu program aracılığıyla hem iş hem de tatil amaçlı seyahat eden müşterileri için değerli bir sadakat platformu oluşturmuş durumda.

Yaz Sezonunda 59 Farklı Noktaya Uçuş

2025 yazında ITA Airways, 16 kıtalararası, 27 uluslararası ve 16 iç hat rotasıyla toplamda 59 destinasyona uçuş düzenliyor. Bu geniş ağ, İtalya’yı dünyaya bağlama vizyonunun somut bir göstergesi niteliğinde.

İtalyan Ruhu ve Küresel Açılımın Mükemmel Buluşması

ITA Airways’in Arabian Travel Market 2025’teki ilk varlığı, yalnızca yeni uçuş rotalarının tanıtımıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda İtalya’nın kültürel zenginliğini, havacılıkta sunduğu yenilikleri ve misafirperverlik anlayışını küresel sahnede ön plana çıkardı. Havayolunun bu etkinliğe katılımı, hem bölgesel iş birliklerini artırma hem de İtalya’yı dünya çapında daha görünür kılma stratejisinin merkezinde yer alıyor.