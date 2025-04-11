Discover Airlines, Frankfurt – Minneapolis Uçuşlarını Askıya Alıyor

Discover Airlines, Frankfurt Havalimanı (FRA) ile Minneapolis/St. Paul Uluslararası Havalimanı (MSP) arasındaki yıl boyu süren direkt uçuş hizmetini durdurma kararı aldı. Havayolu yetkilileri, bu rotanın 24 Ekim 2025 itibarıyla sezonluk uçuş statüsüne geçirileceğini açıkladı. Yeni planlamaya göre, bu güzergâhta yalnızca yaz sezonlarında uçuş yapılacak.

İlk Uçuş 2 Mayıs’ta: Haftada 4 Gün Sefer Düzenlenecek

Discover Airlines’ın yaptığı resmi açıklamada, Frankfurt ile Minneapolis arasında haftada dört gün (Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar) karşılıklı uçuş düzenleneceği belirtildi. Yaz dönemi boyunca devam edecek bu seferler, 2 Mayıs 2025’te başlayacak ve Ekim ayının sonuna kadar sürecek.

Uçuş Detayları: Airbus A330 ile Hizmet Verilecek

Taşıyıcı, bu hattaki seferlerde Airbus A330-200 ve Airbus A330-300 tipi geniş gövdeli uçakları kullanacak. Söz konusu uçuşlarda ayda yaklaşık 9.000 ila 10.000 koltuk kapasitesi sunulacak. Bu uçaklar, uzun menzilli yolculuklar için gerekli kapasiteyi ve konforu sağlıyor.

Yazın Günlük Seferler, Bazı Günlerde Ek Uçuşlar

Havacılık veri analiz firması Cirium’un raporlarına göre, Discover Airlines uçuşlarını yaz aylarında genellikle günlük olarak gerçekleştirecek. Özellikle Haziran ayından itibaren bazı günlerde birden fazla sefer planlanıyor. Mayıs ayında 28 uçuş gerçekleştirilmesi planlanırken, bu sayı Haziran’da 36’ya çıkacak.

MSP Havalimanı: Delta ve Sun Country’nin Güçlü Üssü

Minneapolis/St. Paul Uluslararası Havalimanı (MSP), geçtiğimiz yıl dünya genelinde 160’tan fazla destinasyona direkt uçuş sunarak bölgenin uluslararası bağlantı noktası haline geldi. Delta Air Lines ve Sun Country Airlines gibi büyük taşıyıcılar için önemli bir merkez olan MSP, yolculara aktarmasız seyahat avantajı sunuyor.

Discover Airlines: Lufthansa’nın Tatil Uçuşlarına Odaklanan Markası

Discover Airlines, resmi adıyla EW Discover GmbH, Lufthansa Group’un sahibi olduğu bir Alman tatil havayolu şirketidir. Daha önce Eurowings Discover olarak bilinen havayolu, merkezi Frankfurt’ta yer almakta ve Frankfurt ile Münih havalimanlarından, Akdeniz, Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika ve Karayipler gibi popüler tatil destinasyonlarına uçuşlar gerçekleştirmektedir.

Sonbaharda Frankfurt’a Direk Uçmak Zorlaşacak

Discover Airlines’ın aldığı bu karar doğrultusunda, sonbahar döneminde Minneapolis’ten Frankfurt’a direkt uçmak isteyen yolcular aktarmalı alternatifleri değerlendirmek zorunda kalacak. Frankfurt seferlerinin Mart 2026’da yeniden başlaması bekleniyor.