Acil Durum Nedeniyle Yönlendirilen UA99 Seferi Brisbane’e İndi

Bugün sabah saatlerinde, United Airlines’ın Melbourne’den Los Angeles’a gerçekleştirdiği UA99 sefer sayılı uçuşu, uçuş sırasında acil durum ilan ederek Brisbane Havalimanı’na yönlendirildi. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakla gerçekleştirilen uzun menzilli uçuş, planlandığı gibi Cuma sabahı 09:42’de havalandı. Ancak uçuşun üç saatten kısa bir süresi dolmuşken, uçak 7700 acil durum kodunu vererek rotasını değiştirdi.

Tıbbi Acil Durum Gerekçesiyle İniş

Olayla ilgili açıklama yapan United Airlines sözcüsü, acil durumun bir yolcunun sağlık sorunundan kaynaklandığını doğruladı. Açıklamada, “11 Nisan’da Melbourne’den Los Angeles’a giden UA99 seferi, bir yolcunun tıbbi sorununa müdahale edebilmek amacıyla Brisbane’e yönlendirilmiştir. Yolcularımız için sonraki uçuşlara rezervasyon yapılmış, ayrıca otel ve yemek kuponları sağlanmıştır.” denildi.

Uçak Saatlerdir Brisbane’de Bekliyor

Flightradar24 verilerine göre, uçak yerel saatle 14:00 civarında Brisbane Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Ancak inişin üzerinden saatler geçmesine rağmen, uçuş ABD’ye devam etmedi. Bunun nedeni olarak, Brisbane’in United Airlines için bir üs olmaması ve yedek mürettebat bulunmaması gösteriliyor.

Boeing 787-9 Dreamliner Hakkında Bilgiler

Bu seferde görev yapan uçak, N29989 kuyruk numaralı Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak. Uçağın teknik detayları şöyle:

İlk uçuş tarihi : 11 Kasım 2024

: 11 Kasım 2024 Teslimat tarihi : 3 Aralık 2024

: 3 Aralık 2024 Yolcu kapasitesi : 257 48 Polaris Business 21 Premium Artı 39 Ekonomi Artı 149 Ekonomi

: 257

Uçağın yalnızca 0,42 yaşında olması, filonun yeni ve modern olduğunu gösteriyor.

Bu İlk Değil: UA99 Daha Önce de Rota Değiştirmişti

UA99 seferi, geçmişte de benzer bir rota değişikliğiyle gündeme gelmişti. Mart 2019’da gerçekleştirilen bir uçuş, Fransız denizaşırı topluluğu olan Yeni Kaledonya’daki Nouméa Havalimanı’na acil iniş yapmıştı.

7700 Acil Durum Kodu Ne Anlama Geliyor?

Uçakların acil durumlarda kullandığı 7700 squawk kodu, mürettebatın acil yardım talep ettiğini ve öncelikli işlem gerektiğini bildirir. Bu kod, tüm hava trafik kontrol kuleleri tarafından tanınır ve uçağın hemen öncelikli bir iniş yapmasını sağlar.