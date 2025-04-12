Delta Havayolları’nda 3 Ayrı Uçuşta Basınç Problemi

Delta Air Lines, 6-10 Nisan 2025 tarihleri arasında üç farklı uçuşta kabin basınçlandırma sorunu yaşanması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Uçuşlarda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, tüm uçaklar güvenli şekilde yere indirildi.

Londra’dan Detroit’e giden DL17 Dublin’e acil iniş yaptı

10 Nisan 2025 tarihinde Londra Heathrow Havalimanı’ndan kalkan Delta’nın DL17 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçağı, seyir irtifası olan 37.000 fitteyken İrlanda hava sahası üzerinde basınç sorunu bildirdi. FlightAware verilerine göre uçak 10.000 fite acil iniş alçalması gerçekleştirerek Dublin Havalimanı’na yönlendirildi. Oksijen maskeleri açılmazken, Delta yetkilileri uçuş ekibinin prosedüre uygun şekilde acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Mexico City çıkışlı DL576, kalkıştan 90 dakika sonra geri döndü

6 Nisan’da Mexico City Uluslararası Havalimanı’ndan Atlanta’ya gitmek üzere havalanan Boeing 737-800 tipi DL576 sefer sayılı uçak, kalkıştan sonra kabin basınçlandırma sorunuyla karşılaştı. Uçak Mexico City’ye dönüş yaparak güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi. Yolculara otel ve yemek desteği sağlandı ve ertesi gün yedek uçakla yeniden yola çıkıldı.

Boston’dan Tampa’ya giden DL1439 da geri dönmek zorunda kaldı

Yine 6 Nisan’da Boston Logan Uluslararası Havalimanı’ndan kalkışan Delta DL1439 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi uçak, tırmanma esnasında basınç sorunu yaşayarak kalkış havaalanına geri döndü. Uçakta 177 yolcu ve altı mürettebat bulunduğu bildirildi. Uçak 45 dakika içinde tekrar Boston’a indi. Delta, yolculara otel ve yemek hizmeti sağladı.

Delta’dan açıklama: “Önceliğimiz müşterilerimizin güvenliğidir”

Delta sözcüsü Simple Flying’e yaptığı açıklamada, “ľinsanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliğinden daha önemli hiçbir şey yoktur. Uçuş ekiplerimiz, bu tür mekanik sorunlara karşı kapsamla eğitim almış ve yerleşik prosedürleri uygulamıştır.” ifadelerini kullandı.

Ardışık vakalar dikkat çekti

Beş gün içinde üç farklı basınç sorununun yaşanması, havacılık uzmanlarının ve yolcuların dikkatini çekti. Delta, olayların ardından etkilenen uçakların bakıma alındığını ve tekrar uçuşa geçmeden önce tüm kontrollerin yapıldığını belirtti.