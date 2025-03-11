Air Canada, 2025’te Güney Amerika Bağlantısını Güçlendiriyor

Kanada’nın uluslararası havayolu devi Air Canada, 2025 yılında Güney Amerika uçuş ağını genişletmeye hazırlanıyor. Aralık 2025 itibarıyla başlayacak iki yeni rota, bölgedeki havayolu bağlantılarını güçlendirecek ve yolculara daha fazla seyahat seçeneği sunacak.

Toronto – Rio de Janeiro Uçuşları Başlıyor

Air Canada, 4 Aralık 2025 itibarıyla Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı (YYZ) ile Rio de Janeiro Galeão Uluslararası Havalimanı (GIG) arasında mevsimsel direkt uçuşlar başlatıyor. Haftada üç kez gerçekleştirilecek olan bu uçuşlar, Brezilya ile Kanada arasındaki bağlantıyı güçlendirecek.

Uçuş Programı: Toronto – Rio de Janeiro

Salı, Perşembe, Cumartesi:

AC 084 : Toronto (YYZ) 23:30 → Rio de Janeiro (GIG) 11:45+1

: Toronto (YYZ) → Rio de Janeiro (GIG) Çarşamba, Cuma, Pazar:

AC 085: Rio de Janeiro (GIG) 22:30 → Toronto (YYZ) 07:00+1

Bu yeni rota, Air Canada’nın Brezilya’daki ikinci uçuş noktası olacak ve mevcut São Paulo (GRU) uçuşlarını tamamlayacak. Ayrıca São Paulo ile Buenos Aires (EZE) arasındaki bağlantıyı sağlayan Air Canada, Güney Amerika’daki varlığını pekiştirmeye devam ediyor.

Montreal – Santiago de Chile Direkt Uçuşları Geliyor

Bir diğer önemli genişleme ise 16 Aralık 2025’te başlatılacak olan Montreal (YUL) – Santiago de Chile (SCL) direkt uçuşları. Bu hat, Montreal ile Şili arasındaki ilk planlı direkt uçuş olma özelliği taşıyor. Üç haftalık frekansla mevsimsel olarak işletilecek.

Uçuş Programı: Montreal – Santiago de Chile

Salı, Perşembe, Cumartesi:

AC 052 : Montreal (YUL) 18:25 → Santiago (SCL) 07:15+1

: Montreal (YUL) → Santiago (SCL) Çarşamba, Cuma, Pazar:

AC 053: Santiago (SCL) 09:00 → Montreal (YUL) 17:40

Air Canada, daha önce Toronto – Santiago arasında yıl boyunca uçuşlar düzenliyordu. Ancak Mart 2024’te bu hizmet mevsimsel hale getirildi ve operasyonlar 29 Mart’ta durdurulup, 30 Ekim’de yeniden başlatıldı.

Air Canada’nın Güney Amerika Ağı Güçleniyor

Air Canada, Güney Amerika’daki uçuş ağını sürekli genişletiyor ve kıtanın dört büyük şehrine düzenli uçuşlar sunuyor: Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile ve São Paulo.

Air Canada’nın Güney Amerika Uçuşları

Arjantin : Toronto (YYZ) – Buenos Aires (EZE) (São Paulo üzerinden) Haftada 7 uçuş ( Boeing 787-9 Dreamliner )

: Brezilya : Montreal (YUL) – São Paulo (GRU): Haftada 7 uçuş Toronto (YYZ) – São Paulo (GRU): Haftada 7 uçuş São Paulo (GRU) – Buenos Aires (EZE): Haftada 7 uçuş

: Şili : Toronto (YYZ) – Santiago (SCL): Haftada 5 uçuş

: Kolombiya : Montreal (YUL) – Bogotá (BOG): Haftada 3 uçuş Toronto (YYZ) – Bogotá (BOG): Haftada 3 uçuş

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Güney Amerika’da Kargo Operasyonları Devam Ediyor

Air Canada, Boeing 767-300(F) kargo uçakları ile Lima (Peru) ve Quito’ya (Ekvador) haftada 2-3 uçuş düzenleyerek bölgedeki kargo taşımacılığını desteklemeye devam ediyor. Peru’ya yolcu uçuşları 25 Mart 2023’te sona erse de, Air Canada Cargo bölgede aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Kanada Pazarında Güney Amerika Havayolları

Air Canada

Kanada – Güney Amerika hattında Air Canada lider konumda olsa da, pazarda Air Transat ve Avianca gibi diğer havayolları da faaliyet gösteriyor. Avianca, Bogotá – Toronto ve San Salvador – Toronto arasında Airbus A320 uçuşları düzenliyor.

Ancak Bolivya, Ekvador, Fransız Guyanası, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay ve Venezuela’dan Kanada’ya doğrudan uçuş bulunmamaktadır.

Geçmişte Aerolíneas Argentinas ve LATAM Airlines Kanada uçuşları düzenlemiş olsa da, her iki havayolu da bu rotalardaki hizmetlerini sonlandırdı.

Orta Amerika ve Karayipler’de Air Canada’nın Gücü

Air Canada, Güney Amerika’nın yanı sıra Orta Amerika ve Karayipler’de de güçlü bir varlığa sahip. Havayolu, 20’ye yakın varış noktasına uçuş düzenleyerek bölgedeki en önemli taşıyıcılardan biri olmayı sürdürüyor.

Orta Amerika ve Karayipler’deki Air Canada Rotaları

Antigua ve Barbuda, Aruba, Bahamalar, Belize, Cayman Adaları, Kosta Rika, Küba, Curacao, Dominik Cumhuriyeti, Grenada, Jamaika, Martinik, Meksika, Porto Riko, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Sint Maarten, Turks ve Caicos Adaları

Bu uçuşların büyük çoğunluğu Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan gerçekleşiyor ve Air Canada’nın bölgedeki havacılık ağında kilit bir oyuncu olmasını sağlıyor.

Sonuç olarak, Air Canada, 2025’te Güney Amerika ve Kanada arasındaki havayolu bağlantılarını güçlendirmeye devam ediyor. Yeni rotalar, yolculara daha fazla seçenek sunarken, havayolunun bölgedeki rekabet gücünü artırıyor. Air Canada, sadece yolcu taşımacılığı değil, kargo operasyonlarıyla da Güney Amerika’daki varlığını sürdürüyor. Havayolu, Kanada’nın en büyük ve en kapsamlı uluslararası taşıyıcısı olma yolunda ilerliyor.