Uçağa çarpan servis aracı paniğe neden oldu

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda dikkat çeken bir kaza yaşandı. Sky Chef adlı ikram firmasına ait bir servis aracı, American Eagle’a ait Embraer E175 tipi yolcu uçağına çarptı. Kazada araç sürücüsünün hafif yaralandığı açıklandı.

Kazaya karışan uçağın Republic Airways tarafından işletildiği ve kaza anında uçakta yolcu bulunmadığı bildirildi. Uçak, kazadan bir gece önce New York JFK Havalimanı’ndan Boston’a gelmişti. Flightradar24 verilerine göre uçak gece yarısına yakın piste iniş yaptı. Yaşanan çarpışmanın ardından uçak hangara çekilerek incelemeye alındı.

Uçağın gövdesinde hasar oluştu, bakım süreci başladı

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, uçağın gövde altı bölümünde gözle görülür düzeyde bir hasar oluştuğunu ortaya koydu. Havacılık otoritelerine göre, kabin basıncıyla seyir yapan yolcu uçaklarında bu tür hasarların detaylı şekilde onarılması hayati önem taşıyor. Ani kabin basınç kaybının uçuş güvenliğini tehdit edebileceği belirtiliyor.

Onarım süreci ise oldukça karmaşık ve profesyonel bir yaklaşım gerektiriyor. Aerokool MRO kaynaklarına göre, gövde yapısında oluşan hasarların tespitinde eddy current (girdap akımı) ve ultrasonik testler gibi tahribatsız muayene yöntemleri kullanılıyor. Gerilim dağılımı ve malzeme değerlendirmesi için ise sonlu elemanlar analizi (FEA) uygulanıyor.

Alüminyum gövdelerde kaynak ve ısıl işlem teknikleriyle onarım yapılırken, kompozit gövdelerde ise özel malzeme ve yöntemlerle hassas müdahalelerde bulunuluyor. Tüm bu süreçlerde sadece lisanslı teknisyenlerin işlem yapmasına izin veriliyor. Aynı zamanda uçuşa uygunluk belgeleri, bakım kayıtları ve düzenlemelere tam uyum sağlanması gerekiyor.

Kaza sonrası yapılan açıklamada, uçağın havalanmadan önce tüm kontrollerden geçeceği ve yalnızca güvenlik onayı sonrası yeniden sefer planına alınacağı bildirildi.

Uçağın sahibi olan Republic Airways, ABD’nin en büyük bölgesel havayolu şirketlerinden biri. Embraer 170 ve 175 tipi toplamda 240’tan fazla uçağa sahip olan şirket, American Airlines, Delta Air Lines ve United Airlines gibi büyük firmalara taşeron hizmet sunuyor. 6 bini aşkın çalışanı bulunan Republic Airways, 2021 yılında Indiana eyaletinin Carmel kentinde yeni eğitim kampüsü ve genel merkezini faaliyete geçirmişti.

Boston’daki kaza sonrası yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından uçak filosunun yeniden operasyonlara dahil edilmesi bekleniyor. Uçağın tekrar uçuşa ne zaman döneceğine dair ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.