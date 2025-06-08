Washington’da Askeri Geçit Töreni Nedeniyle Uçuşlar Askıda

ABD Ordusu’nun 250. yılı onuruna düzenlenecek büyük askeri geçit töreni nedeniyle 14 Haziran’da Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı (DCA) uçuşlarına geçici olarak ara verilecek.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından doğrulanan geçici uçuş kısıtlamaları, başkentteki hava sahasını belirli saatlerde kapatacak ve yolcular için ciddi rötar ve yeniden rezervasyon sorunlarına yol açacak.

FAA hava sahasını geçici olarak kapatacak

FAA, geçit töreni süresince uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla Washington DC hava sahasında geçici kısıtlamalar uygulanacağını açıkladı. 14 Haziran akşam saatlerinde yapılacak olan askeri uçuş gösterileri ve havai fişek etkinlikleri sırasında, DCA üzerinden iniş ve kalkış yapan tüm uçuşlar durdurulacak.

Trafik Yönetimi Girişimleri (TMI) adı verilen düzenlemeler, etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında uygulanacak. FAA yetkilileri, bu kararın yalnızca geçici olduğunu ve uzun vadeli operasyonları etkilemeyeceğini belirtti.

Hava yolu şirketlerinden yolculara uyarı

Delta Air Lines, Southwest ve United Airlines gibi büyük taşıyıcılar, 14 Haziran tarihindeki programlarında operasyonel değişiklikler olabileceğini duyurdu. Southwest, bu tarihte Reagan Havalimanı üzerinden gerçekleşecek yaklaşık 20 uçuş için önlem aldığını belirtirken, Delta ise yolcuların yeniden rezervasyon işlemleri için destek sağlayacağını açıkladı.

American Airlines henüz resmi bir açıklama yapmazken, tüm yolculara uçuş durumlarını önceden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Geçit töreni rotası ve saat bilgileri

Büyük Askeri Geçit Töreni, 14 Haziran’da saat 18:30’da Constitution Avenue NW ile 23. Cadde kesişiminden başlayacak ve Ulusal Afrika Amerikan Tarihi ve Kültürü Müzesi yakınlarındaki 15. Cadde’de sona erecek.

Tören rotası; Vietnam Gazileri Anıtı, Constitution Gardens ve Başkanlık Parkı gibi yoğun turist bölgelerinden geçecek. Geçit töreninin ardından Ellipse bölgesinde bir konser ve saat 21:45’te havai fişek gösterisi planlanıyor.

Karayolu trafiği ve yerel ulaşımda ciddi aksama

Yetkililer, geçit töreni güzergâhında yoğun trafik beklediklerini ve birçok yolun geçici olarak kapatılacağını bildirdi. Constitution Avenue, 23. ve 15. caddeler başta olmak üzere birçok ana arterde yönlendirmeler yapılacak.

Bölge sakinleri ve ziyaretçilere toplu taşıma kullanmaları, yürümeyi tercih etmeleri veya paylaşım uygulamalarından faydalanmaları öneriliyor.

Turistler ve otel konukları için seyahat uyarısı

14 Haziran’da Washington DC’ye gelen turistler ve hafta sonu etkinliklerine katılacak ziyaretçiler, planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Ulusal Mall ve Capitol Hill çevresindeki oteller, geçit töreni saatlerinde araç erişiminin kısıtlanacağını konuklarına bildirdi.

Ayrıca, tören alanına girişte sıkı güvenlik kontrolleri, çanta aramaları ve kısıtlı hareket alanı bekleniyor.

Gökyüzünde etkileyici gösteri: Uçuşlar durdurulacak

ABD Ordusu’nun düzenleyeceği uçuş gösterileri, etkileyici bir görsel şölen sunmayı amaçlasa da, bunun için ticari hava trafiğinin durdurulması gerekiyor. FAA, bu süreçte hava sahasının tamamen boş olmasını zorunlu kılıyor.

Bu etkinlik, başkent turizmi ile havacılık sektörünü doğrudan etkileyen nadir kutlamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Yerel işletmeler ziyaretçi akınına hazırlanıyor

Geçit töreni rotasında bulunan restoranlar, kafeler ve mağazalar, yoğun yaya trafiği bekliyor. Bazı işletmeler gelir artışı beklerken, bazıları tedarik zincirinde gecikmeler ve personel ulaşımında sıkıntılar yaşanabileceğini belirtiyor.

Konaklama ve yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler, hem konuklarını ağırlamak hem de güvenlik protokollerine uymak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Seyahat edenler için kritik uyarı

14 Haziran’da Washington DC’de bulunacak herkes için dikkatli planlama büyük önem taşıyor. Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’ndan uçacak yolcuların, havayolu bildirimlerini takip etmeleri, havalimanına erken gitmeleri ve FAA duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

ABD Ordusu’nun 250. yılı kutlamaları, tarihi bir an olarak kayıtlara geçecek. Ancak bu kutlama, başkentte hava ve kara ulaşımında ciddi değişikliklere neden olacak. Uçuş güvenliği, kamu düzeni ve tören görselliği arasında dikkatle kurulmuş bir denge gerekiyor.