American Airlines’ın 787-9P Planı Sekteye Uğradı: Mürettebat Krizi Büyüyor

American Airlines, yeni 787-9P Dreamliner modeliyle kabin ekibini azaltmayı hedefliyordu. Ancak bu plan, hem sendikadan gelen sert tepkilerle hem de FAA’in (Federal Havacılık İdaresi) onay sürecindeki belirsizliklerle karşılaştı.

Mürettebat Sayısı Düğümü: 7 Kişilik Ekip FAA’den Onay Alamadı

American Airlines, Chicago O’Hare (ORD) – Los Angeles (LAX) ve Londra Heathrow (LHR) gibi önemli hatlarda kullanılacak olan yeni Boeing 787-9P modeli için yedi kabin görevlisiyle operasyon yürütmeyi planladı. Ancak bu strateji, mevcut federal kurallarla çelişti. FAA, her uçak çıkışının uçuş boyunca görevli bir personelle donatılması gerektiğini vurgulayarak American Airlines’ın sunduğu yeni mürettebat modeline onay vermedi.

Şirketin “P” harfiyle premium kategorisine işaret ettiği 787-9P, içinde 51 Flagship Business koltuğu ve dört ultra lüks Flagship Preferred Suit ile donatıldı. Yolculara daha geniş alan, kapılı özel kabinler ve üst düzey konfor sunan bu modelle American Airlines, premium segmentteki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak tasarım ne kadar gelişmiş olursa olsun, güvenlik düzenlemeleri önceliğini koruyor.

Sendikadan Sert Tepki: “Güvenlik Geri Plana Atılamaz”

Mürettebat sayısındaki indirimin duyurulmasının hemen ardından, Amerikan Profesyonel Kabin Memurları Derneği (APFA) harekete geçti. Sendika, uzun mesafeli uçuşlarda yedi kişilik bir ekibin yeterli olamayacağını belirterek, acil durum senaryolarında müdahale kapasitesinin zayıflayacağını savundu.

APFA, bu hamlenin yalnızca maliyetleri düşürmeye yönelik olduğunu ve kabin güvenliğiyle yolcu hizmetinin riske atıldığını açıkladı. Sendikanın bu açıklamaları, sektör genelinde geniş yankı uyandırdı.

Sertifika Süreci Askıda: American Airlines Alternatif Arayışında

FAA’nin henüz sertifikalandırmadığı bu yeni kabin modeli nedeniyle, American Airlines mevcut standartlara geri dönmek zorunda kaldı. Halihazırda sekiz kabin görevlisiyle uçuşlar gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Şirketin, FAA nezdinde yeni değerlendirme süreci başlattığı ve yedi kişilik mürettebat modelinin güvenli ve verimli olduğuna dair verileri sunmaya hazırlandığı biliniyor. Ancak süreç şeffaf bir biçimde yürütülmediği için yetkililerden gelecek nihai karar bekleniyor.

Sektörde Endişe Büyük: “Tehlikeli Bir Emsal Olabilir”

Havacılık sektöründe uzmanlar, bu durumun diğer havayolları için de emsal oluşturabileceğinden endişe duyuyor. Eğer FAA, mürettebat azaltımını kabul ederse, bazı havayollarının benzer adımlar atabileceği, bunun da yolcu güvenliğini olumsuz etkileyebileceği dile getiriliyor.

Her ne kadar 787-9P henüz planlandığı şekilde kullanıma geçememiş olsa da, American Airlines’ın bu modeliyle ilgili süreci sürdürmekte kararlı olduğu görülüyor. Şirket, yaz sezonunun yoğunluğuna rağmen uçuş iptali yaşanmadığını ve yolculara mevcut düzenlemelere uygun hizmet verilmeye devam edildiğini açıkladı.

Gözler FAA’de: Yeni Mürettebat Standardı Mı Geliyor?

American Airlines ile FAA arasındaki bu süreç, sadece bir şirketin planı olmaktan çıktı. Alınacak karar, sektör genelinde kabin personeli standartlarını yeniden şekillendirebilir. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler tamamen FAA’nin nihai kararına çevrilmiş durumda.