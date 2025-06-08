Napoli Yerine Roma’ya İndi: Dev Uçağın Neden Olduğu Kriz

Amerikan Havayolları’nın Philadelphia-Napoli seferini yapan uçağı, planlandığı gibi Napoli’ye inemedi. Sebep ise şaşırtıcı: kullanılan uçak, Napoli Havalimanı için fazlasıyla büyüktü. 787-9 Dreamliner tipi dev uçak, acil olarak Roma’ya yönlendirilirken, yolcular saatler süren bir otobüs yolculuğuna mecbur kaldı.

Dev Uçak, Dar İniş Koşulları

American Airlines Flight 780, 3 Haziran Pazartesi günü Philadelphia’dan havalandıktan sonra İtalya’nın güneyine doğru sorunsuz ilerledi. Ancak uçak, Napoli’ye sadece 70 mil kala rotasından saparak kuzeye, Roma Fiumicino Havalimanı’na yönlendirildi. Yolcular sebebi anlamakta güçlük çekerken, olayın nedeni kısa süre sonra netleşti: uçakta model değişikliği yapılmıştı.

Normalde bu hatta kullanılan Boeing 787-8 yerine, daha uzun olan 787-9 tipi Dreamliner gönderilmişti. Bu uçak tipi, acil durum hizmetlerinde daha yüksek standartlara sahip havalimanlarına ihtiyaç duyuyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) verilerine göre, 787-9 modeli, Kategori 9 kurtarma ve yangınla mücadele hizmeti (RFFS) gerektiriyor. Ancak Napoli Havalimanı yalnızca Kategori 8 seviyesinde.

Yolcular Roma’ya, Oradan Otobüsle Napoli’ye

Sabah 09:45’te Roma’ya inen yolcular, American Airlines tarafından sağlanan otobüslerle yaklaşık 2,5 saatlik bir kara yolculuğuna yönlendirildi. Bu durum, yorgunluk ve zaman kaybına yol açarken, birçok kişinin tatil planları da sekteye uğradı. Özellikle Amalfi Kıyısı, Capri ve Pompeii gibi güney İtalya’nın turistik noktalarına seyahat eden yolcular için bu aksaklık ciddi bir sorun oluşturdu.

Küresel Havacılıkta Büyüyen Bir Sorun

Bu olay, sadece bir uçuşun değil, havacılık sektöründeki daha büyük bir problemin göstergesi. Havayolları, yakıt verimliliği yüksek ve daha fazla yolcu taşıyan büyük gövdeli uçakları uzun mesafeli hatlara kaydırıyor. Ancak özellikle Avrupa’daki birçok bölgesel havalimanı, bu tür uçaklara hizmet verebilecek altyapıya sahip değil.

Bu durum, sadece Dreamliner’ın Napoli’ye inememesiyle sınırlı değil. Aynı hafta içinde Ryanair’in Almanya’daki Memmingen Havalimanı’na iniş yapamayan uçağı, yolcularını 4,5 saatlik otobüs yolculuğuyla Milano’ya taşımak zorunda kaldı.

Turizm ve Altyapı Uyumsuzluğu

Napoli Havalimanı, güney İtalya’nın en önemli turizm kapılarından biri. Ancak bu tür altyapı yetersizlikleri, bölgenin uluslararası turizmden aldığı payı tehdit ediyor. Özellikle COVID-19 sonrası toparlanmaya çalışan turizm sektörü için bu tarz aksamalar güven kaybı yaratıyor.

Otellerin geç yapılan check-in’leri, tur operatörlerinin plan değişiklikleri ve yolcuların memnuniyetsizliği; sadece havayollarını değil, tüm destinasyonu etkileyen bir zincirleme tepki oluşturuyor.

Koordinasyon Şart

American Airlines olayla ilgili yaptığı açıklamada, uçak modelindeki değişikliğin “operasyonel gerekliliklerden” kaynaklandığını belirtti. Ancak bu tür değişikliklerin, uçuş öncesinde destinasyon havalimanı kapasitesine göre değerlendirilmesi gerektiği açık. Hem havayollarının hem de havalimanlarının daha sıkı koordinasyon içinde olması, benzer olayların tekrar yaşanmaması açısından kritik önem taşıyor.

Yolcular İçin Uyarı: Büyük Uçaklar, Küçük Sürprizler

Uçak teknolojisi gelişse de, altyapının aynı hızda ilerlememesi; yolcular için sürprizler yaratabiliyor. Özellikle büyük gövdeli uçaklarla yapılan uçuşlarda, iniş yapılacak havalimanının bu uçağa uygun olup olmadığını kontrol etmek, artık havayolları kadar yolcuların da dikkat etmesi gereken bir unsur haline geliyor.

Napoli olayında olduğu gibi, bazen bir rüya yolculuk, hiç beklenmedik bir otobüs seferiyle sona erebiliyor.