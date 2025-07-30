Havada Powerbank Paniği: Uçak İstanbul’a Geri Döndü

İstanbul-Seul seferini yapan Asiana Airlines’e ait yolcu uçağında yaşanan beklenmedik bir olay nedeniyle uçuş yarıda kesildi. Uçakta bulunan bir yolcunun taşınabilir şarj cihazı (powerbank) koltuk arasına düşünce, uçuş güvenliği tehlikeye girmesin diye pilot İstanbul’a dönüş kararı aldı.

Olay, İstanbul Havalimanı’ndan havalanan Boeing 777 tipi yolcu uçağında meydana geldi. Seul’e gitmek üzere havalanan uçak, Kazakistan hava sahasında seyrederken yolculardan biri powerbank’ini koltuk arasına düşürdü. Durumu fark eden yolcu, cihazı yerinden çıkaramayınca kabin görevlilerinden yardım istedi. Ancak yapılan tüm denemelere rağmen cihaz yerinden çıkarılamadı.

Powerbank’lerin uçuş sırasında kullanımı, geçmişte yaşanan patlama ve yangın olayları nedeniyle ciddi riskler taşıyor. Bu nedenle kabin ekibi olayı uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Pilot da uçuş güvenliğini riske atmamak adına İstanbul’a geri dönüş kararı aldı.

Uçak Sorunsuz Şekilde İniş Yaptı

Asiana Airlines’e ait uçak, dönüş kararı sonrası İstanbul Havalimanı’na yöneldi ve saat 23.25’te sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Yolcular başka bir uçuşla Seul’e gönderilmek üzere havalimanında beklemeye alındı.

Geçmişte benzer olaylarda yaşanan ciddi güvenlik problemleri nedeniyle bu tür önlemler artık daha sık uygulanıyor. Özellikle taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında patlaması ya da ısınarak yangına neden olması gibi riskler, havayolu şirketlerini daha temkinli hale getirdi.

Güney Kore’de daha önce yaşanan bir olayda, uçuş sırasında powerbank patlaması sonucu uçakta yangın çıkmış, olay büyük panik yaratmıştı. Bu olayların ardından Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm havayolu firmalarına yolcuların uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazlarını kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

SHGM’den Net Uyarı: Uçuşta Kullanmayın

SHGM’nin yayımladığı tavsiye kararında, yolcuların uçak içinde yanlarında bulundurdukları powerbank’leri yalnızca bagajlarında değil, aynı zamanda koltuk arasında da sıkıştırmamaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca bu cihazların uçuş sırasında kullanılmasının büyük güvenlik tehditlerine yol açabileceği ifade ediliyor.

Uçuş güvenliği açısından alınan bu tip kararlar bazı yolcular tarafından abartılı bulunsa da, yetkililer bu cihazların kontrolden çıktığında nelere yol açabileceğini geçmiş vakalarla açıkça ortaya koymuş durumda.