15 Ağustos’ta Başlıyor! Pilot Lisansı Sınavlarında Yeni Dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilot lisansı sınavlarında 15 Ağustos itibarıyla başlayacak yeni sistemle adayların başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacağını duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hayata geçirilen sistem, adayların sınav süreçlerini kendi programlarına göre yönetmesine imkân tanıyacak.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada artık sabit sınav dönemleri yerine adayların kendi belirleyecekleri tarihlerde sınava girebileceğini belirtti. Başvuruların sürekli açık olacağını vurgulayan Uraloğlu, “Adaylarımız başvurularını diledikleri an yapabilecek. Sistem üzerinden uygun sınav gününü seçerek süreci başlatabilecekler” dedi.

Yeni sistemde sınavlar ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Nihai notun yüzde 10’u ön sınavdan, yüzde 90’ı ise son sınavdan alınacak. Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek, ücretlerde değişiklik olmayacak. Ayrıca EFT zorunluluğu kaldırılarak kredi kartı ile sanal POS üzerinden ödeme imkânı getirildi.

Her İl ve İlçede Sınav Yapılabilecek

Yeni sistemle birlikte sınav güvenliği ve aday odaklı uygulamalar da artırılacak. Her aday için atanmış bilgisayar, kişiye özel soru seti, karekod, zaman ve mekân damgalı kamera kayıtları ile sınav yapılacak. Ön sınav sonunda adaylar, bölüm bazlı başarı grafiklerini görebilecek.

Uraloğlu, talebe göre sınavların her il ve ilçede yapılabileceğini ifade ederek, “Adaylarımız artık çok daha hızlı ve rahat bir sınav deneyimi yaşayacak. Planlama, başvuru ve ödeme süreçlerini esnek hale getirerek modern bir sınav sistemi oluşturduk” diye konuştu.

Bakan ayrıca, pilot, teknisyen ve hava trafik kontrolörü gibi diğer havacılık meslekleri için de yakında önemli duyurular yapılacağını açıkladı. Bu alanlara yönelik çalışmaların sürdüğünü ve kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Adaylara Daha Esnek ve Güvenli Sınav İmkânı

Yeni sistem, adayların sınav stresini azaltmayı hedefliyor. Esnek tarih seçme imkânı, her yerde sınav yapılabilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve ödeme kolaylığı gibi yenilikler, süreci daha modern ve erişilebilir hale getiriyor.

Adaylar artık yoğun sınav takvimleri, uzun bekleme süreleri ve sınırlı ödeme yöntemleri gibi engellerle karşılaşmayacak. Yerel sınav imkânı sayesinde şehir değiştirme zorunluluğu ortadan kalkacak, bu da hem maliyet hem de zaman açısından büyük avantaj sağlayacak.

SHGM’nin bu adımı, Türkiye’de havacılık alanında eğitim ve lisanslama süreçlerini dijital dönüşümle güçlendiren önemli bir reform olarak görülüyor. Uygulamanın 15 Ağustos’ta başlamasıyla birlikte binlerce adayın yeni sistemden faydalanması bekleniyor.