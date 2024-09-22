KAI KF-21 Boramae nedir? KF-21 Savaş Uçağı Hangi Ülkenin? Kaçıncı Nesil?

Güney Kore’nin savunma sanayisini güçlendirme hedefi kapsamında geliştirilen KF-21 Boramae, Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki muharebe ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu proje, Güney Kore’nin dışa bağımlılığını azaltma ve yerli üretimi teşvik etme stratejisinin bir parçasıdır.

İlk kez 2021 yılında prototipi tanıtılan ve 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştiren KF-21 Boramae, Kore dilinde “genç şahin” anlamına gelir. Endonezya, bu projeye mali katkı sağlamış ve belirli sayıda uçak siparişi vermiştir.

KF-21 Boramae, özellikle Asya-Pasifik bölgesinde Güney Kore’nin savunma kapasitesini artırmayı amaçlayan bir platform olarak değerlendirilmektedir.

1990’ların sonlarına doğru, Güney Kore F-5 ve F-4 Phantom gibi eski uçaklarını değiştirme ihtiyacıyla karşı karşıya kaldı.

2001 yılında başlatılan KF-X Programı, bu ihtiyaca cevap vermek üzere geliştirilen yerli savaş uçağı projesidir. Bu proje, hem 4.5 hem de 5. nesil savaş uçağı özelliklerine sahip bir uçak üretmeyi hedefliyordu. Ancak maliyetler ve teknik bilgi eksiklikleri nedeniyle proje yavaş ilerledi.

Gelişim sürecinde Güney Kore, Endonezya ile işbirliği yaparak projeyi hızlandırma kararı aldı. 2010 yılında yapılan anlaşmayla Endonezya, projenin %20’sini finanse etme ve 50 adet uçak satın alma taahhüdünde bulundu. Endonezya, projeye IF-X (Indonesian Fighter Experimental) adıyla katıldı.

2015 yılında, KAI (Korea Aerospace Industries) ve Güney Kore hükümeti, tasarım ve üretim aşamalarını başlattı. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri, motor ve diğer kritik bileşenleri sağlama kararı aldı. KF-21 Boramae’de General Electric F414 motorları kullanılmıştır. Bu motorlar, F/A-18E/F Super Hornet ve Saab JAS 39 Gripen savaş uçaklarında da yer almaktadır.

Projenin toplam maliyeti yaklaşık 8 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Radar, motor ve aviyonik sistemler için ABD ve Avrupa’dan dış kaynaklardan yardım alınırken, radar görünmezliği ve elektronik harp gibi kritik teknolojiler büyük ölçüde yerli imkanlarla geliştirilmiştir.

KF-21 Boramae projesi iki ana blok halinde geliştirilmiştir. Blok 1, hava-hava muharebe yeteneklerine odaklanmış olup, ilk etapta üretilen uçaklar AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X füzelerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Blok 2 ise hava-yer saldırı yeteneklerini geliştirecek ve radar görünmezliği artırılacaktır.

2021’de tamamlanan ilk prototip, radar görünmezliği, aviyonik sistemler ve silah entegrasyonu bakımından önceki KAI uçaklarına göre ileri düzeydedir. KF-21 Boramae’nin ilk uçuşu, 19 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, başarılı bir sonuç alınmıştır. Bu uçuş, Güney Kore’nin kendi savaş uçağını üretebileceğini kanıtlamıştır.

2024 yılı itibarıyla seri üretime geçilmesi kararlaştırılmış olup, bu süreçte Güney Kore Hava Kuvvetleri için uçakların üretilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 2026 yılında ilk teslimatların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İlk aşamada üretilen uçakların hava-hava muharebe yeteneklerine sahip Blok 1 versiyonu olacağı belirtilmiştir.

Seri üretim süreci boyunca toplamda 6 adet prototip üzerinden testler devam etmektedir. 2026 yılına kadar ilk seri üretim uçaklarının Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi beklenmektedir.

Kaçıncı Nesil?

KF-21, 4,5. nesil bir uçak olarak sınıflandırılsa da, mevcut 4,5. nesil uçaklardan belirgin farkları bulunmaktadır.

Orduların envanterindeki 4. nesil uçaklar, aviyonik sistemlerinin modernizasyonuyla 4,5. nesil seviyesine çıkarılmaktadır. Buna karşılık, KF-21 baştan itibaren düşük radar izi düşünülerek tasarlanmıştır.

Uçağın açılı dikey kuyrukları, gövde yapısı ve köşeli tasarımı, 5. nesil uçaklarda görülen özellikleri yansıtır. Ancak, KF-21’de 5. nesil uçakların sahip olduğu Stealth teknolojisi (motor, dahili silah istasyonları vb.) ve gelişmiş sensör füzyonu gibi unsurlar yer almamaktadır.

KF-21 Boramae teknik özellikleri

KF-21 Boramae’nin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir: