Heathrow Havalimanı’nda Güvenlik İhlali: Yolcu Pist Alanına Girdi

Heathrow Havalimanı’nda güvenlik ihlali, 8 Haziran Pazar günü büyük bir güvenlik riskine yol açtı. Bir erkek yolcu, Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda güvenlik bariyerlerini aşarak pist alanına girdi. Olay sırasında apron bölgesinde uçaklar taksi yaparken görüntülendi.

Tense moments at Heathrow Airport in London in a security breach, where a man was found running on the Apron area during the movement of several planes.



The intruder, who evaded security checks, was chased on foot by airport staff to the surprise of passengers and workers.



The… pic.twitter.com/mpqj9l2uLl — FL360aero (@fl360aero) June 9, 2025

Takip Edildi ve Gözaltına Alındı

Siyah-beyaz giyimli adamın belinde büyük bir siyah kemer taşıdığı görüldü. Terminal 2 yakınlarında yaşanan olayda en az dört kişi tarafından kovalandı. Ardından reflektif yelekli iki görevli ve bir araçla takip edildi. O anlar Big Jet TV tarafından kaydedildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pistte hareket halinde olan uçaklar arasında Middle East Airlines’a ait bir uçak kalkış yaptı. Ayrıca Air Baltic Airbus A220 ve British Airways A319 tipi uçaklar da taksi yapıyordu.

Operasyonlar Aksamadı Ancak Güvenlik Endişesi Arttı

Olay, herhangi bir uçuşa doğrudan etki etmedi. Heathrow yetkilileri, havaalanlarının hem kara hem hava tarafında yüksek güvenlikli bölgeler olduğunu belirtti. Ancak bu tür olayların, potansiyel olarak pist kapatma ve gecikmelere neden olabileceği vurgulandı.

Benzer Olaylar Daha Önce de Yaşandı

Benzer güvenlik ihlalleri geçtiğimiz yıl farklı şehirlerde de yaşandı. 6 Temmuz 2024’te Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda bir adam pist alanına girdi. Üstü çıplak olan yolcu, Terminal 4’ten çıktıktan sonra çalışan bir uçağın yanından geçti. Polis tarafından yere yatırılarak yakalandı.

30 Nisan’da ise Perth Havalimanı’nda bir adam, havaalanı çevresindeki çalılıklarda saklandıktan sonra tarmaca girdi. Avustralya Federal Polisi, adamın 3.130 dolarlık para cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Havalimanlarında Sıkı Güvenlik Uygulamaları

Havalimanı pistlerine sadece yetkili personelin erişimi bulunuyor. Bunlar arasında havayolu çalışanları, yükleme ekipleri ve müteahhit personel yer alıyor. Heathrow, günlük 200.000’den fazla yolcuya hizmet veren bir merkez olarak, bu tür olaylardan ciddi şekilde etkilenebilir.