Qantas A380 Uçağı Kalp Krizi Nedeniyle Bakü’ye Acil İniş Yaptı

Qantas A380 acil iniş kararı, 9 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde Londra’dan Singapur’a giden QF2 sefer sayılı uçuşta yaşanan tıbbi acil durum nedeniyle alındı. Bir yolcunun sağlığının uçuş sırasında kötüleşmesi üzerine, uçak Azerbaycan’ın Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi.

Kalp Krizi Geçiren Yolcu Nedeniyle Rota Değişti

Qantas’a ait Airbus A380, 8 Haziran saat 21.12’de Londra Heathrow Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, yaklaşık sekiz saatlik uçuşun ardından Türkmenistan hava sahasındayken yön değiştirerek Bakü’ye döndü. Uçak, yerel saatle 08.10’da güvenli şekilde iniş yaptı.

Uçaktaki bir yolcunun verdiği bilgiye göre, 60’lı yaşlardaki bir kadın kalp krizi geçirdi. Kadına uçakta bir Avustralyalı göz cerrahı ve emekli doktor tarafından müdahale edildi. Olayın ardından kadın hastaneye sevk edildi.

Uçuş Ertelendi, 400 Yolcu İçin Konaklama ve Vize Desteği Sağlandı

Qantas, yaşanan olay nedeniyle uçağın aynı gün devam edemediğini duyurdu. Mürettebatın görev süresi sınırına ulaşması nedeniyle uçuş ertelendi. Havayolu şirketi yaklaşık 400 yolcu için otel konaklaması ve Azerbaycan vizesi desteği sağladı.

Dev yolcu uçağı olan Airbus A380, dünyada sadece 400’den fazla havalimanına teknik olarak iniş yapabiliyor. Ancak düzenli operasyonlar için uygun olan havalimanı sayısı 150’den az. Bakü Havalimanı, bu özel uçak için bölgede hazır altyapıya sahip az sayıdaki havalimanından biri.

Qantas A380 Uçağı Daha Önce de Bakü’ye İniş Yapmıştı

Bu, Qantas A380’in Bakü’ye ilk inişi değil. 2022 yılında, Singapur’dan Londra’ya giden başka bir Qantas A380, kargo bölümünde duman sensörü uyarısı nedeniyle aynı havalimanına acil iniş gerçekleştirmişti. Yapılan inceleme sonucunda sensörün arızalı olduğu belirlendi.

Qantas’ın Başka Uçuşu da Sağlık Nedeniyle Rota Değiştirdi

5 Haziran’da Perth’ten Londra’ya giden QF9 sefer sayılı uçuşta da benzer bir olay yaşandı. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Maldivler’deki Velana Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi. Yolcular için Londra’dan ekip gönderilerek otel ve seyahat düzenlemeleri sağlandı.