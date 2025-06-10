Condor Uçuşu 32 Saatlik Yolculuk Sonrası Başladığı Yere Döndü

Condor uçuşu, kötü hava koşulları nedeniyle planlanan varış noktasına ulaşamadan 32 saatlik bir yolculuk sonrası yeniden Zürih’e döndü. 24 Mayıs’ta gerçekleşen uçuşta yolcular beş farklı noktada iniş yaptı.

Condor’un DE1234 sefer sayılı uçağı, Zürih’ten Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Heraklion kentine gitmek üzere havalandı. Uçuş normalde 1.198 mil sürecekti. Yaklaşık iki saat sonra Heraklion’a inişe geçen uçak, şiddetli rüzgâr nedeniyle uzun süre havada bekledi.

Heraklion’a inemeyen uçak dört farklı kente yönlendirildi

İlk denemede başarılı olunamayınca uçak yakıt almak için Atina’ya yönlendirildi. Burada iki buçuk saat bekledikten sonra Heraklion’a ikinci kez hareket edildi. Ancak yine aynı sorun yaşandı. Bu kez rota Kos Adası’na çevrildi.

Kos’tan sonra ise uçak bu kez Selanik’e indi. Burada gece konaklaması planlandı. Ertesi gün sabah saatlerinde üçüncü kez Heraklion’a gitmek için havalanan uçak, yine kötü hava koşulları nedeniyle aynı noktaya ulaşamadı. Son kararla uçak Atina üzerinden Zürih’e geri döndü.

Yolculara sadece bir bardak su verildi

32 saatlik uçuş boyunca uçak beş kez iniş yaptı. Yolculara yalnızca bir bardak su ikram edildiği bildirildi. Şiddetli türbülans nedeniyle bazı yolcuların rahatsızlandığı aktarıldı.

Condor yetkilileri, hava koşulları nedeniyle Heraklion Havalimanı’nda iniş ve kalkışların sınırlı şekilde yapılabildiğini açıkladı. Ayrıca, Selanik’e indikten sonra otel masraflarının yolcular tarafından karşılandığı, ancak Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında geri ödeme hakkı bulunduğu belirtildi.

Bu olay, son yıllarda yaşanan en uzun ve sonuçsuz ticari yolculuklardan biri olarak kayda geçti.