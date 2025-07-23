A350F Hazırlanıyor! Airbus’tan Lojistikte Devrim Yaratacak Hamle

Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, yeni nesil kargo uçağı A350F için önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirket, uçağın ilk yatay dengeleyici (horizontal stabilizer) parçasını başarıyla ürettiğini duyurdu. İspanya’nın güneyindeki Cadiz tesislerinde tamamlanan bu bileşen, A350F’in gökyüzüyle buluşmasına bir adım daha yaklaşıldığını simgeliyor.

Airbus, bu gelişmenin sadece A350F projesi için değil, aynı zamanda İspanya’nın sivil havacılık üretimindeki stratejik rolünü göstermesi açısından da kritik olduğunun altını çiziyor. Şirketin ticari uçaklar birimi İspanya Başkanı Ricardo Rojas, “A350F, hava kargo taşımacılığında verimlilik ve esnekliği artıracak şekilde sıfırdan tasarlandı. Bu projede İspanya’nın katkısı büyük” dedi.

İlk Parça İspanya’dan, Montaj Fransa’da

Airbus’un üretim sistematiği, Avrupa’nın dört bir yanındaki uzman tesislerde parçaların üretilip nihai montaj için Fransa’nın Toulouse kentindeki ana hatta gönderilmesini kapsıyor. A350F için üretilen ilk yatay dengeleyici de bu sistemin bir parçası. Cadiz’de üretilen bu büyük yapı, BelugaXL isimli özel kargo uçağıyla Toulouse’a taşınacak.

Bu parçanın Toulouse’daki test uçağına entegre edilmesinin ardından, A350F’in uçuş testleri için hazırlıklar başlayacak. Airbus, ilk testlerin 2026’da başlamasını ve 2027’ye kadar sürmesini planlıyor. Bu süreçte ikinci bir test uçağının da görev alacağı belirtiliyor.

A350F’in sadece yatay dengeleyicisi değil, arka gövde bölümü ve ana kargo kapısı da yine İspanya’da üretiliyor. Bu da ülkenin Airbus’un yeni nesil kargo uçağı programındaki payını daha da artırıyor.

Hedef: Dünyanın En Gelişmiş Kargo Uçağı

Airbus, A350F ile kargo taşımacılığında yeni bir çağ açmayı hedefliyor. 111 ton taşıma kapasitesine ve 8.700 kilometre menzile sahip olacak bu uçak, mevcut geniş gövdeli kargo uçaklarına göre en az %20 daha düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonu vaat ediyor.

Bugüne kadar 66 adet A350F siparişi alan Airbus’un bu alandaki en büyük rakibi ise Boeing. Amerikalı üretici, benzer şekilde 777-8F modelinin üretimine geçtiğimiz haftalarda başladı. Her iki uçak da önümüzdeki yıllarda hava taşımacılığının bel kemiğini oluşturacak yeni nesil kargo çözümleri arasında yer alacak.

A350F’in lansman müşterisi Singapur Havayolları olurken, uçağın toplam uzunluğu 70.8 metre, kanat açıklığı ise 64.7 metre olarak açıklandı. Geniş hacimli kargo taşıma kapasitesi, uzun menzili ve düşük emisyon avantajıyla A350F’in, lojistik sektöründe oyunun kurallarını değiştirmesi bekleniyor.

Airbus’un bu başarıyı resmi olarak duyurması, sektör uzmanları tarafından gelecekteki siparişlerin artacağı yönünde yorumlanıyor. Airbus’un da belirttiği gibi, A350F sadece bir uçak değil, hava kargo taşımacılığının geleceği olarak konumlandırılıyor.