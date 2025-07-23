Yolcu uçağıyla B-52 neredeyse çarpışıyordu! Pilotun manevrası uçağı kurtardı

Geçtiğimiz Cuma günü ABD hava sahasında büyük bir tehlike atlatıldı. Delta Air Lines’a ait bir yolcu uçağı, inişe dakikalar kala Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait dev B-52 bombardıman uçağıyla çarpışma tehlikesi yaşadı.

O anlarda uçağı kullanan pilotun ani ve sert manevrası, olası bir felaketi önledi. Yolcular korku dolu anlar yaşarken, olay sonrası pilotun yaptığı açıklama sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Delta 3788 sefer sayılı uçak, Minneapolis-St. Paul Uluslararası Havalimanı’ndan kalkmış ve Kuzey Dakota’daki Minot Uluslararası Havalimanı’na inmeye hazırlanıyordu. Ancak inişe dakikalar kala, 3.000 fit yükseklikte doğudan hızla yaklaşan bir B-52 fark edildi. İki uçak neredeyse çarpışma rotasındaydı.

Hava Kuvvetleri topu kuleye attı

Olayın yankı uyandırmasının ardından ABD Hava Kuvvetleri’nden resmi bir açıklama geldi. Minot Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yapılan açıklamada, B-52’nin Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından onaylanan bir uçuş rotasında olduğu ve hava trafik kontrol kulesiyle iletişim halinde uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Ancak dikkat çeken detay, kule personelinin bombardıman uçağının pilotlarını yaklaşmakta olan ticari uçak hakkında bilgilendirmemesi oldu. Açıklamada, “B-52 mürettebatı Minot Uluslararası Havalimanı kulesiyle temasa geçti. Kule yalnızca uçuş sonrasında 2 mil batıya devam etme talimatı verdi, herhangi bir ticari uçağa dair bilgi verilmedi” denildi.

Minot Havalimanı’nın radar sistemine sahip olmaması ve yalnızca görsel uçuş kuralları (VFR) ile çalışması da olayın neden daha da karmaşıklaştığını gösterdi.

Pilotun son anda yaptığı manevra hayat kurtardı

Delta 3788 sefer sayılı uçağın pilotu ise olayı saniyeler içinde fark etti. Delta Connection çatısı altında SkyWest Airlines tarafından işletilen Embraer E175 tipi uçak, inişe hazırlanırken bombardıman uçağı hızla yaklaştı. Komuta pilotu, iki uçağın çarpışma rotasında olduğunu anladığında anında sancak yönüne keskin bir dönüş yaptı ve dakikada 2.500 fit hızla alçalarak B-52’nin arkasından ve altından geçti.

Yolcular, bu sert manevra sırasında sarsılsa da uçak yaklaşık 15 dakika sonra güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçuş sonrası yapılan anons ise olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Pilot, “Bu agresif manevra için çok özür dilerim, beni gerçekten şaşırttı. Hava Kuvvetleri üssünde radar olduğunu bildiğimiz halde bize böyle bir bilgi verilmemesi inanılmaz,” dedi.

Olayla ilgili olarak FAA soruşturma başlattı. Yaşanan bu yakın temas, sivil ve askeri uçuş koordinasyonunun ne denli hassas ve önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uçak kazalarının saniyelerle önlenebildiği bu tür durumlarda iletişimin ve hava trafik kontrolünün rolü hayati önem taşıyor.