2025’te İşletmelere Zorunlu Olacak Karekod Uygulaması Nedir?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılından itibaren tüm gıda işletmelerinde karekod uygulamasının zorunlu hale geleceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, bu düzenlemenin gıda güvenliğini ve tüketici bilincini artırma amacı taşıdığını vurguladı. İlk olarak gönüllü bir uygulama olarak başlayan karekod sistemi, şimdi tüm işletmeler için zorunlu olacak.

Karekod Uygulaması Nasıl Çalışacak?

Gıda işletmeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden karekod içeren görselleri indirerek tüketicilerin görebileceği alanlara yerleştirecek.

Tüketiciler, “Tarım Cebimde” uygulaması ile bu karekodları taratarak işletmeyle ilgili kayıt/onay numarası, adres, unvan ve son denetim tarihi gibi bilgilere ulaşabilecek. Bu sayede tüketiciler, işletmenin güncel durumunu anında öğrenebilecek.

Bu yenilik, gıda güvenliğinde şeffaflığı artırırken denetim süreçlerinin daha etkili bir şekilde yapılmasına da katkı sağlamayı hedefliyor. Bakan Yumaklı, uygulamanın yaygınlaşması için sürecin titizlikle denetleneceğini ifade etti.