UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan Türkiye play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımımız, Mart 2025’te oynanacak play-off maçlarıyla A Ligi’ne yükselmek için mücadele edecek. Peki, Türkiye’nin rakibi kim oldu? Türkiye’nin play-off maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevapları…

Türkiye’nin Play-Off Rakibi: Macaristan

22 Kasım 2024 tarihinde İsviçre’nin Nyon şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminde, A Milli Takımımızın play-off rakibi Macaristan oldu. Bu eşleşme, Türkiye’nin A Ligi’ne yükselme yolundaki en büyük engel olacak. Çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak bu karşılaşmalar, Türkiye’nin en büyük hedeflerinden biri olan A Ligi’ne yükselme şansını taşıyor. Ay-yıldızlılar, Macaristan’ı geçmesi durumunda, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne adını yazdıracak.

Türkiye Play-Off Maçını Ne Zaman Oynayacak?

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları, 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. İlk maç, Türkiye’nin deplasmanında gerçekleşecek. Rövanş mücadelesi ise Türkiye’nin ev sahipliğinde oynanacak. Çift maçlı eleme sistemiyle yapılacak bu maçlar, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak.

Türkiye-Macaristan Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye’nin Macaristan ile oynayacağı play-off maçlarının yayın haklarıyla ilgili kesin bir açıklama yapılmış değil. Ancak, UEFA Uluslar Ligi maçları genellikle TRT Spor veya UEFA’nın resmi yayıncıları tarafından yayınlanmaktadır. Bu nedenle, maçların yayınlanacağı kanal hakkında detaylar ilerleyen günlerde açıklanacaktır