Ersin Aka’yı kim öldürdü? Çorluspor Teknik Direktörü Erkin Aka olayı nedir? Ersin Aka Nereli?

22 Kasım 2024 tarihinde İstanbul’da yaşanan trajik bir olay, futbol camiasını derinden sarstı. Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka, evine yakın bir bölgede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı, Aka’nın evine oldukça yakın bir alanda gerçekleşti ve olayın ardından yaşananlar, hızla geniş çaplı bir soruşturma başlatılmasına yol açtı.

Ersin Aka’yı Kim Öldürdü?

Ersin Aka’nın ölümüne yol açan saldırı, kimliği belirsiz bir kişinin hedef almasıyla gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan Aka’ya yaklaşarak ateş açtı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Aka, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm çabalara rağmen Aka, hayatını kaybetti.

Saldırının failinin kimliği henüz belirlenemedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın izini sürmeye çalışıyor. Aynı zamanda, Aka’nın yakın çevresi ve çalışma arkadaşlarıyla da görüşmeler yapılarak olayın arka planı aydınlatılmaya çalışılıyor.

Ersin Aka Kimdir?

Ersin Aka, futbol dünyasında saygın bir isim olarak tanınıyordu. Çeşitli kulüplerde teknik direktörlük yapmış, futbol camiasına uzun yıllar hizmet vermiş bir isimdi. Son olarak, 2024 yılı Ekim ayında Çorluspor 1947 ile anlaşarak takımın başına geçmişti. Aka, kariyerinde pek çok önemli kulüpte görev almış ve Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuştu.

Ersin Aka Nereli?

Ersin Aka, 29 Mart 1978 tarihinde Hatay’da dünyaya gelmiştir. 46 yaşında olan Aka, Türk futbolunun tanınmış teknik direktörlerinden biridir. Kariyerinde pek çok kulüpte antrenörlük yapmış ve futbol dünyasında saygın bir yer edinmiştir. UEFA-Pro lisansına sahip olan Aka, futbolculuk kariyerine veda ettikten sonra antrenörlük alanına yönelmiş ve çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.

Aka, 2024 yılı itibarıyla Çorluspor 1947’nin başına geçmiş ve kulübü başarıya taşımak için elinden geleni yapmaya başlamıştır. Ancak, trajik bir şekilde 22 Kasım 2024 tarihinde İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Ersin Aka’nın Türk futboluna kattığı değerler ve bıraktığı izler, futbol camiası tarafından her zaman hatırlanacaktır.

Olayın Ardından Tepkiler ve Taziye Mesajları

Ersin Aka’nın ani ve trajik ölümü, tüm futbol camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Çorluspor 1947 kulübü, sosyal medya hesaplarından bir başsağlığı mesajı yayımlayarak Aka’nın ailesine ve sevenlerine sabır diledi. Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer spor kulüpleri de taziye mesajları göndererek, Aka’nın futbol dünyasına katkılarını anmış ve başsağlığı dileklerinde bulunmuşlardır.

Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturma süreci devam ederken, yetkililer olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmalarını talep etti. Kamuoyu, saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyor. Ersin Aka’nın kaybı, sadece Çorluspor 1947 kulübü için değil, tüm Türk futbolu için büyük bir kayıp oldu.