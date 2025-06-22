Delta Airlines A330-200 Uçakları için Yeni Rotaları Açıkladı

Delta Air Lines, 2025 yılında Airbus A330-200 model uçaklarını stratejik olarak uzun menzilli rotalarda kullanmaya devam ediyor. ABD’nin önde gelen havayolu şirketi, bu uçaklarla Avrupa, Güney Amerika ve Afrika’ya yönelik önemli bağlantılar kurmayı hedefliyor.

A330-200 Uçakları Hangi Hatlarda Görev Alıyor?

Delta Air Lines, 11 adetlik A330-200 filosunu özellikle premium yolcu talebinin yoğun olduğu rotalarda değerlendiriyor. Bu uçaklar, daha az ekonomi koltuğu ve daha fazla business sınıfı koltuk sunarak, iş seyahati trafiğinin yoğun olduğu hatlarda avantaj sağlıyor.

Haziran 2025’te Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı’ndan A330-200 ile yapılacak 102 uçuş planlandı. Bu uçaklarla Frankfurt, Buenos Aires, Napoli ve Edinburgh gibi uluslararası destinasyonlara günlük seferler düzenlenecek. Ayrıca Orlando ve Detroit gibi iç hat rotalarında da bu model kullanılacak.

Detroit Metropolitan Havalimanı, A330-200 için bir başka önemli merkez. Haziran ayında buradan 82 kalkış gerçekleştirilecek. Frankfurt, Londra Heathrow ve Dublin gibi Avrupa kentlerine düzenli uçuşlar planlandı.

Minneapolis-St. Paul Havalimanı ise genellikle A330-300 ile hizmet veriyor olsa da, Haziran’da Dublin hattında bir A330-200 görevlendirilecek.

New York JFK Havalimanı’ndan yalnızca Frankfurt’a A330-200 uçuşu yapılacak. Diğer rotalarda daha büyük uçak modelleri tercih ediliyor.

Salt Lake City Havalimanı ise Londra Heathrow ve Seattle-Tacoma seferlerinde bu uçağı kullanacak. Bu hatlar, premium kapasite ihtiyacına göre şekillenmiş durumda.

A330-200’ün Tasarımı ve Özellikleri

Delta’nın A330-200 filosu, 2004-2006 yılları arasında eski Northwest Airlines tarafından edinildi. 2008’deki birleşmenin ardından Delta envanterine katılan bu uçaklar, uzun menzilli ve düşük kapasite ihtiyacı olan hatlar için ideal hale getirildi.

Uçaklar, 34 DeltaOne, 21 Premium Select ve 144 ekonomi sınıfı koltuk sunuyor. Pratt & Whitney PW4000 motorlarıyla donatılmış olan A330-200’ler, 233 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip.

Gelecek Planları: A330-200 Filosu Ne Zaman Emekli Edilecek?

A330-200 uçakları 2025 itibarıyla 21 yaşına ulaşmış olacak. Delta, bu modellerin önümüzdeki on yıl içinde kademeli olarak emekliye ayrılmasını planlıyor. Yerlerini ise A330-900 ve A350 gibi daha yakıt verimli modellerin alması bekleniyor.

Ancak yakın gelecekte, A330-200 uçakları Delta’nın uluslararası premium rotalarında hizmet vermeye devam edecek. Bu geçiş süreci, havayolunun hem maliyet hem de yolcu memnuniyeti açısından dengeli ilerlemesini sağlayacak.