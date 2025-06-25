NATO Görevine Geri Dönüş: İngiltere 12 adet F-35A Savaş Uçağı Alıyor

Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne yönelik dikkat çeken bir karar açıklandı. İngiltere, NATO’nun nükleer görevlerine katılmak amacıyla en az 12 adet F-35A tipi savaş uçağı satın alacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetin ulusal güvenliğe yatırım yaptığını belirterek yeni F-35A alımını duyurdu. Starmer, “Radikal bir belirsizlik çağında artık barışı hafife alamayız” ifadelerini kullandı. Bu yeni alımla birlikte İngiltere’nin toplam savaş uçağı filosu 136’ya yükselecek.

Kraliyet Hava Kuvvetleri yeniden nükleer görevde

Geçtiğimiz yıl, İngiltere’nin elindeki F-35B uçakları nükleer bomba taşıma sertifikası almıştı. Yeni F-35A alımıyla bu yetenek genişletilmiş olacak. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, bu hamleyi “nükleer duruşun bir nesildeki en büyük güçlenmesi” olarak tanımladı. Soğuk Savaş sonrası ilk kez Kraliyet Hava Kuvvetleri yeniden nükleer bir rol üstlenecek.

NATO’dan ilk yorum geldi

NATO zirvesinde açıklanan karar sonrası NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere’nin katkısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İngiltere’nin bu adımı, NATO içindeki nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

İngiltere’nin F-35 filosu büyüyor

İngiltere, F-35 Projesi’nde ABD’den sonra en büyük ikinci paya sahip ülke konumunda. Şu ana kadar sadece uçak gemilerinde kullanılabilen kısa kalkış ve dikey iniş yeteneğine sahip F-35B modelini tercih eden ülkenin elinde şu anda 38 adet F-35B bulunuyor. Bunlardan dört tanesi eğitim amaçlı ABD’de görev yapıyor.

2021 yılında yaşanan bir kazada bir F-35B kaybedilmişti. Tranche 1 kapsamında toplam 48 F-35B siparişi verilmiş durumda. Yeni alınacak F-35A uçaklarla birlikte toplam alım sayısının 138’e kadar çıkabileceği belirtiliyor.